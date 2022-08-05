Пересунули лінію фронту: ЗСУ просунулися на Ізюмському напрямку

В результаті дій ЗСУ ворог втік з Дібрівного, опинившись відрізаним від ліній постачання.
Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Дібрівне в Харківської області, розповів офіцер 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олександр.
Це дозволило ЗСУ просунутися на Ізюмському напрямку і пересунути лінію фронту. Про це український офіцер розповів в інтерв'ю Каналу 24.
Офіцер пояснив, що в результаті дій ЗСУ ворог втік з Дібрівного, опинившись відрізаним від ліній постачання.
"Ми видалили їх просто. У них не залишилося шляхів підвезення, порушилася вся логістика і люди просто... вони зрозуміли, що їм перекрили кисень. Вони "героїчно " відступили", - пояснив український воїн.
За його даними, в ході звільнення населеного пункту ЗСУ знищили багато російських окупантів і ворожої техніки.
"Вцілілу ми забираємо. Хоча вони, кидаючи машини, просто минули їх-залишали протипіхотні і протитанкові міни", - додав Олександр.
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Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України за тиждень звільнили від російської окупації два села – Мазанівку і Дмитрівку.
Вдалося поліпшити тактичне становище і просунутися в районі кількох сіл.
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