Пересунули лінію фронту: ЗСУ просунулися на Ізюмському напрямку

ЗСУ звільнили Дібрівне на Харківщині / скріншот Канал 24

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів село Дібрівне в Харківської області, розповів офіцер 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олександр.

Це дозволило ЗСУ просунутися на Ізюмському напрямку і пересунути лінію фронту. Про це український офіцер розповів в інтерв'ю Каналу 24.

Офіцер пояснив, що в результаті дій ЗСУ ворог втік з Дібрівного, опинившись відрізаним від ліній постачання.

"Ми видалили їх просто. У них не залишилося шляхів підвезення, порушилася вся логістика і люди просто... вони зрозуміли, що їм перекрили кисень. Вони "героїчно " відступили", - пояснив український воїн.

За його даними, в ході звільнення населеного пункту ЗСУ знищили багато російських окупантів і ворожої техніки.

/ Скріншот Канал 24

"Вцілілу ми забираємо. Хоча вони, кидаючи машини, просто минули їх-залишали протипіхотні і протитанкові міни", - додав Олександр.

/ Скріншот Канал 24

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Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України за тиждень звільнили від російської окупації два села – Мазанівку і Дмитрівку.

Вдалося поліпшити тактичне становище і просунутися в районі кількох сіл.

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