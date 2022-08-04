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В ОП назвали умову перемир'я з РФ і анонсували наступ ЗСУ

4 серпня 2022, 13:58

Україна не буде погоджуватися на "переговори заради переговорів", каже Ігор Жовква.

Український військовий
ЗСУ готуються до наступу, підкреслив Ігор Жовква / Фото УНІАН

Перемир'я з Росією не варто чекати, поки лінія фронту не повернеться хоча б на стан до 24 лютого, заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

Як підкреслив він в інтерв'ю Lb.ua, коли Збройні сили України готуються до контрнаступу, починають виявлятися заклики до припинення вогню. Він зазначив, що на офіційному рівні від ключових союзників України подібні заклики не звучать.

"Жодного разу нічого подібного ми не чули ні від президента США Джо Байдена, ні від його адміністрації. Навпаки, у Вашингтоні нам кажуть, що Україна визначатиме умови початку будь-яких переговорів. Ці ж слова лунають і від лідерів G7", - сказав Жовква.

Чиновник зазначив, що Україна не буде погоджуватися на "переговори заради переговорів", тим більше на умовах Росії. Він заявив, що до того моменту, як Україна не звільнить свої території і не відсунуть лінію фронту хоча б на стан 24 лютого, ні про які домовленості про режим тиші "не може бути й мови".

"Тобто припинення вогню саме по собі не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які переговори можуть вестися тільки на полі бою. І нікому не вдасться - ніяким аналітикам або колишнім державним діячам - зламати готовність України до опору, до звільнення всіх своїх територій", – сказав заступник голови ОП.

Переговори України і РФ про мир

Раніше Подоляк заявляв про те, що Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент. Радник глави ОП порівняв Путіна з цинічним вбивцею. Мирні переговори можуть відбутися тільки після тактичної поразки РФ.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

14 липня заступник Міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив про готовності повернутися до переговорів з Україною. При цьому в Росії хочуть, щоб Україна "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією земель.

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Офіс президента Ігор Жовква війна Росії та України
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