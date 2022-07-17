Передова авіація США, радари та артилерія: армії потрібне посилення для звільнення півдня – ЗСУ

Спільна робота авіації та артилерії ЗСУ може допомогти звільнити окупований південь України - Гнат / Колаж Вікіпедія, Facebook / kpszsu

Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на півдні країни, проте військам не вистачає підтримки з повітря. Українська авіація щодня працює по противнику, ефективно діють РСЗВ HIMARS і гаубиці М-777. Щоб швидко звільнити південні регіони, потрібно забезпечити оптимальне поєднання авіації і артилерії. Війська потребують сучасних американських літаків з передовим озброєнням і радарами. Бойові літаки допомогли б просуванню підрозділів з якомога меншими втратами. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Гнат.

У інтерв'ю Радіо НВ він розповів про те, що спільна робота авіації і артилерії може посприяти якнайшвидшій деокупації захоплених росіянами територій на півдні України.

"Авіація в суміші з артилерією дійсно може допомогти в якнайшвидшому звільненні наших територій", - зазначив Гнат.

За його словами, в України є штурмова, бомбардувальна і армійська авіація Сухопутних сил – ударні вертольоти і бойові Мі-8.

"Це все у нас працює щодня. Ми щодня наносимо ракетно-бомбові удари по противнику, винищувачі прикривають це все з повітря", - сказав спікер.

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Втім, як вважає представник ПС ЗСУ, якби у військ були сучасні американські літаки з передовою зброєю, особливо ракетною, а також радари, які з повітря можуть завдавати нищівних ударів по ворожій ППО, українська військова авіація могла б допомогти руху наземних військ з якомога меншими втратами.

читайте такожНові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постчань зі США"І тут на передову роль виходить наша артилерія. Ми вже отримали HIMARS, гаубиці M777, які за допомогою розвідданих, безпілотних літальних апаратів можуть наносити ювелірні високоточні удари", - підкреслив Юрій Гнат.

Війна Росії проти України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що Україна проводить успішні контрнаступальні дії і поступово звільняє Херсонську область. Однак, за його словами, війська РФ тиснуть на ЗСУ на півночі Донецької та Луганської областей, намагаючись витіснити сили української оборони з їхніх позицій.

Колишній заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що українським військам вдалося перевести ЗС РФ до оборони на Херсонському напрямку, однак суттєвого просування немає. Він зазначив, що російські окупанти продовжують атакувати на Донбасі, у той час, коли ЗСУ там обороняються.

В Оперативному командуванні Південь зазначили, що ЗСУ продовжують ефективно бити по складах і командних пунктах окупантів РФ на південному фронті. Через це ворог відчуває проблеми в логістиці і не може ухвалити рішення для подальшого переходу до наступу.

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