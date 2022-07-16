"Це не війна лише проти України": у Чехії закликали дати ЗСУ бойову авіацію

Війна в Україні / goodfon.ru

Росія веде війну проти всього цивілізованого світу. В Україну повинна бути поставлена бойова авіація, системи протиракетної оборони, а також надана будь-яка інша військова підтримка. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат правлячої чеської партії STAN, член Комітету з питань європейської інтеграції та політики безпеки Мартін Екснер.

"З болем і співпереживанням я стежу за героїчною боротьбою і жахливими випробуваннями українського народу. Це не війна лише проти України, це війна проти системи цивілізованого світу, проти європейських цінностей і також проти всіх країн Східного блоку", – заявив політик.

Мартін Екснер заявив, що підтримує поставки в Україну всіх видів озброєнь з демократичних країн, включаючи "бойові літаки і системи ПРО, а також будь-яку іншу військову підтримку".

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Раніше в Офісі президента повідомили, що бюрократичних перешкод для поставок Заходом зброї Україні вже немає. Для отримання Києвом зброї, яка потрібна ЗСУ для переходу в контрнаступ і деблокади українських територій, слід враховувати ситуацію зі складами. Йде їх поповнення. Озброєння будуть направлені українській державі протягом одного-двох-трьох місяців.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини. За її словами, Німеччина підтримує Україну, але повинна подумати і про свою безпеку.

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