Відповідь ЗСУ під Лисичанськом: Авіація накрила позиції окупантів РФ

Су-25 ЗСУ / УНІАН

За минулу добу штурмовики Су-25 і бомбардувальники Су-24м Збройних сил України завдали до 10 авіаційних ударів на Луганському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що ПС ЗСУ завдавали ударів на Луганському напрямку, підтримуючи бойові дії захисників Лисичанська.

"Удари наших льотчиків завадили просуванню окупантів кількох важливих напрямках. Вражені логістичні центри ворога, пункти забезпечення паливом, бойова броньована техніка та жива сила, - додали у ПС ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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