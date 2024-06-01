Перекидання західних військ в Україну: названо ймовірний сценарій і терміни

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач прокоментував імовірний сценарій введення західних військ в Україну.
"Питання в тому, що ситуація має дозріти. Тому що і в риториці української влади ми чуємо, що Україна не потребує збройної допомоги, що і президент Зеленський неодноразово говорив публічно", - заявив він в інтерв'ю Главреду.
Водночас співрозмовник не виключив, що Україна може потребувати такої військової допомоги Заходу.
"Це здається не дуже правильним з точки зору стратегічних комунікацій, але, можливо, це робиться на прохання західних партнерів. До речі, західні політичні лідери ухвалюватимуть це рішення, враховуючи спроможності РФ. Якщо вона буде виснажена боями в Україні до такого рівня, що вона не буде здатна щось зробити з питанням введення західних військ, тоді війська і увійдуть. Тобто ситуація має дозріти до такого рівня, коли введення західних армій в Україну має зафіксувати кінець війни", - додав Горбач.
Імовірність відправки військ в Україну - останні новини
Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що в Україну прибудуть французькі військові інструктори. Однак у Міноборони Франції не підтвердили інформацію про направлення французьких інструкторів для навчання військових України. "У Міністерстві збройних сил не назвали точної дати і не підтвердили цю інформацію", - зазначається в повідомленні.
Раніше Еммануель Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити до Одеси.
Як повідомлялося раніше, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
Відправка військ союзників до України - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
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