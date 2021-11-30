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Перехворіє більшість: лікар дала тривожний прогноз щодо COVID-19 в Україні

30 листопада 2021, 17:54

Кількість хворих на Дельту значно підвищилася, розповіла Світлана Гук.

коронавірус
Світлана Гук оцінила епідемію COVID - 19 в Україні / Фото Reuters

Від пандемії респіраторного вірусу українцям не сховатися і перехворіти доведеться більшості людей - вакцинованим і невакцинованим, заявила лікар-пульмонолог, керівник Центру респіраторної медицини та алергології КБ Феофанія Світлана Гук.

У коментарі ТСН, оцінюючи ситуацію з коронавірусом в Україні, вона підкреслила, що згідно з офіційними даними статистики спостерігається поступове поліпшення.

Кількість нових випадків відчутно зменшилася до кінця осені, знижується і рівень госпіталізацій, каже лікар.

Разом з тим вона звернула увагу на офіційні цифри статистики - нових випадків захворювання і госпіталізації, які коливаються і поки залишаються досить високими.

"Але в лікарнях дійсно ситуація дещо краща, заповненість стаціонарів по Києву в середньому близько 50-60%", - зазначила медик.

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"Смертність в середньому залишилася на колишньому рівні-2-3%. А ось кількість хворих на Дельту значно підвищилася в порівнянні з попередніми штамами", - додала Гук.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок вівторка, 30 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 10 554 жителів країни. У тому числі захворіли 846 дітей і 197 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 1 749 осіб; летальних випадків - 561; видужали 25 318 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Києві, Полтавській, Донецькій, Київській та Черкаській областях.

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Штам коронавірусу Дельта

Дельта-штам коронавірусу SARS-CoV-2 - один із штамів вірусу SARS-CoV-2, збудника COVID-19.

Вперше виявлений і описаний в Індії.

У дельта-штаму виявили мутацію P681R. В результаті змінено невеликий фрагмент S-білка, а вірус став заразнішим.

Передача відбувається в різних вікових групах, включаючи осіб від 12 до 20 років. Інкубаційний період становить не 3-7 днів, а 1-3 дні. Також відзначається підвищене вірусне навантаження (в порівнянні з іншими штамами). Період виведення збудника з організму становить 13-15 днів, в той час як для інших штамів він становить 7-9 днів.

Викликає простудні симптоми у важкій формі, включаючи нездужання, підвищену температуру, мігрень (головний біль), біль у горлі, кашель і риніт. Ризик госпіталізації в порівнянні з альфа-штамом вище в 1,85 раза, повідомляє Вікіпедія.

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коронавірус в Україні Світлана Гук
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