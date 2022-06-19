Пенсіонерка пояснила окупантам, чому українці живуть краще за росіян / скріншот

Літня жінка розповіла російським загарбникам, чому українці живуть краще росіян.

У мережі з'явилося відео, на якому жінка пояснює російським солдатам "багатий" вигляд її населеного пункту.

"Кажу, тому що ми працюємо. Я своїх дітей привчала до роботи, щоб щось у них було. Ми скільки живемо, стільки і працюємо. А як ви не хочете працювати, то у вас нічого і немає", - звернулася до окупантів жінка.

За її словами, село, в якому вона живе, російські солдати називали містом.

"Ви не знаєте, що таке газ, ви не знаєте що таке вода, не знаєте, що таке туалет в будинку. Душ, ванна. Вони цього не знають. Вони кажуть, що це місто. Ні, це звичайне село. Там он колгосп, де ваші "Гради" стоять", - пояснила жінка.

Нагадаємо, житель села Пироговичі на Київщині Віталій на початку війни разом із односельцями вкрав "Урал" окупантів.

Машина виявилася заповнена зброєю, її вони згодом передали українським захисникам.

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