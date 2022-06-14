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"Вони роз'їхалися, щоб мене пропустити": українець викрав набитий зброєю "Урал" з-під носа окупантів

14 червня 2022, 10:10

Пізніше він передав техніку нашим військовим.

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українець викрав набитий зброєю "Урал" з під носа окупантів / скріншот

Житель села Пироговичі на Київщині Віталій на початку війни разом з односельцями вкрав "Урал" окупантів.

Машина виявилася заповнена зброєю, її вони згодом передали українським захисникам. У коментарі "НВ"чоловіки розповіли, як їм вдалося викрасти машину з-під носа окупантів.

За словами Віталія, на другий день війни він з товаришем попрямував до військкомату в райцентр – Іванків. Зворотною дорогою поруч вже йшов бій, але вони побачили порожній Російський "Урал" і вирішили вкрасти його. Вже в селі виявилося, що він повний зброї.

"А що її там заводити – можна і без ключів... Стояли їхні блокпости, то я поїхав обхідними шляхами. Доїжджаю до центру села - перекрито. Лечу на повних парах, а вони роз'їхалися, щоб мене пропустити. Потім побачили, що я ж не їх. Вибігає один, махає автоматом. А я що, показав їм... і поїхав", - розповів чоловік.

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Момент того, як вантажівка з ворожим символом V на повній швидкості промчала селом, бачили односельці Віталія.

"Я зателефонувала до військкомату, розповіла про це, а мені відповіли, що володіють інформацією. Потім нам сказали, що це наші хлопці викрали машину і там багато зброї. Роблю другий дзвінок у військкомат: порадили роздати зброю тероборонівцям, які її не отримали", – розповіла односельчанка Віталія.

читайте також"Чекаємо нових візитів": фермер на Херсонщині вбив окупантів, які хотіли вкрасти його технікуЩе один його земляк Микола допомагав ховати"Урал". Він випадково став свідком того, як чоловіки в цивільному крутилися біля ворожої техніки і планували розібрати зброю, щоб йти воювати.

"Кажу, не піде так: і це вкладіть, і вас розстріляти можуть... Ми відігнали машину до кінця села і накрили. Я акумулятори зняв. Через тиждень наші вже самі "розформували" цю техніку. Потім армійці приїхали, забрали на відновлення", – зазначив чоловік.

Раніше ми розповідали, що в Херсоні місцевий житель також вкрав у орків Російський УРАЛ і віддав його ВСУ.

"Спочатку було страшно, а потім вирішив, що треба якось допомогти хлопцям. Я кілька днів спостерігав за УРАЛом і як тільки його покинули, заліз в нього і поїхав. Я не вважаю себе героєм, я просто хотів зробити добру справу і насолити цим оркам",- сказав чоловік.

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