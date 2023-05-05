Patriot збив гіперзвуковий Кинджал: ЗСУ перехоплюють "невловимі" ракети РФ – ЗМІ

ЗСУ вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал".

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ЗСУ збили російську ракету Кинджал / Defense.gov/John Hamilton, Defence-ua.com

Збройні сили України змогли збити гіперзвукову крилату ракету РФ Х-47 "Кинджал", яка раніше залишалася недосяжною для української ППО.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express. При цьому видання публікує фото уламків, у тому числі носового обтічника зі слідами ураження, ракети Х-47 "Кинджал", якою окупанти намагалися вдарити по Києву в ніч на 4 травня.

"Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал" близько 02:40 4 травня в небі над Києвом", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Звернемо увагу, що раніше про нічну атаку офіційно повідомляла Київська міська військова адміністрація. При цьому йшлося про те, що крім дронів-камікадзе Shahed окупанти РФ застосовували й ракети - "ймовірно балістичного типу".

"Враховуючи фото, уламки без бойової частини впали на стадіоні в межах столиці. На одному з фото - носовий обтічник, максимально схожий з використовуваним саме в ракеті Х-47 "Кинджал" зі складною формою різких переходів діаметра", - зазначає видання.

Разом з тим зафіксований на фото обтічник збитої ракети відрізняється і від балістичної ракети ОТРК "Іскандер", який "товщі".

"На уламку видно, що він отримав ураження з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, необхідного для того, щоб витримати високу температуру при розгоні до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було досить ефективним зі знищенням бойової частини ще в повітрі", — уточнюють автори статті.

"А Україна вже офіційно отримала засоби, які можуть боротися з балістичними цілями - Patriot, й вочевидь, успішно їх використала", — додає видання.

ЗСУ збили ракету Кинджал / Defence-ua.com

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській ГВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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