Паша-мерседес завдяки СІЗО одразу почав любити Україну: його вже випустили під заставу

Проросійський "владика" тепер на волі.

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Павло подякував усім, хто долучився до "пожертв" / Колаж Главред. Фото: Facebook Андрія Ковальова, скріншот відео

Митрополита УПЦ Московського патріархату, екс-намісника Києво-Печерської лаври, якого підозрюють, зокрема, у виправданні агресії Росії, Павла Лебедя ("Мерседеса") випустили з-під варти.

Це у Telegram-каналі УПЦ МП підтвердив адвокат пропутінського попа і сам московський духівник. Стверджується, що 33 мільйони гривень на заставу назбирали "більш ніж тисяча людей".

"Сьогодні було остаточно внесено заставу за митрополита Павла. Хочу вам сказати, що більше тисячі людей заплатили кошти як заставу за нашого владику", - заявив адвокат "Мерседеса". відео дня

Сам Павло подякував усім, хто долучився до "пожертв" і послав їм від імені Бога "доброго здоров'я і вічного спасіння".

Окремо скандальний піп "вдарився" у патріотизм. Однак знову не назвав Росію "агресоркою".

"Батьківщина, яка сьогодні дає нам можливість молитися і пережити ці часи, які прийшли на нашу землю. Ворог, який старається усіляко роз'єднати, принести біду і горе... Люблю свою землю, люблю свою батьківщину. Будемо допомагати нашим воїнам. А тим, хто вже ввійшов у вічність, хай Господь Бог дарує їм прощення гріхів. Бо немає більшої любові, ніж покласти душу за своїх ближніх", - висловився "Мерседес".

Він підкреслив, що нібито не просив нікого жертвувати гроші на заставу.

Павло Лебедь - що відомо про справу екс-намісника Лаври

Після кількамісячного домашнього арешту митрополиту Павлу у липні суд змінив "запобіжний" на тримання під вартою у СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 33 мільйонів гривень.

Пропутінському попу висунули підозру за двома статтями, зокрема виправдання агресії Росії. На опублікованих СБУ розмовах митрополит радіє окупації Херсона і звинувачує Україну у провокуванні війни, а також нарікає на якесь "зовнішнє управління".

"Мерседеса" запам'ятали за його нетиповим для священнослужителя способом життя, у чому пересвідчилися співробітники Служби безпеки, коли навідалися в маєток екс-намісника Лаври. Серед знайдених речей були і ті, що вказували на явні проросійські погляди "владики".

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