Суд заарештував Пашу-мерседеса, вийти зможе під величезну заставу

Митрополита Павла Лебедя можуть випустити під заставу в розмірі 33 мільйонів гривень.

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Суд заарештував митрополита Павла Лебедя / Колаж: Главред, фото: Telegram , Главред

Суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, який відомий як "Паша-Мерседес". Митрополита взяли під варту. Про це заявила речник Київської обласної прокуратури Олена Ковальова, повідомляє РБК-Україна.

Утримувати під вартою Пашу-мерседеса будуть мінімум до 14 серпня. Однак у нього є можливість вийти під заставу, сума якого становить понад 33 мільйони грн.

Суд вирішив змінити запобіжний захід, бо митрополит Павло спілкувався з одним зі свідків у справі, чим і порушив покладені на нього зобов'язання.

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Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес" почав відкрито погрожувати Зеленському через виселення з Лаври. Митрополит Павло побажав Зеленському та його родині горя.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу. У його будинку також був проведений обшук. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Йому повідомили про підозру за статтями "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань" та "Виправдання, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників".

Також СБУ опублікувала телефонні розмови "Паши-Мерседеса", на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

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