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"На заставу": у Лаврі почали активний збір грошей після арешту Паші-мерседеса

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2023, 16:54 оновлено 18 липня, 17:09
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Суд взяв митрополита Павла Лебедя під арешт з можливістю вийти під заставу в сумі 33 мільйони гривень.
митрополит Павло Лебідь
У Лаврі збирають гроші на заставу митрополиту Павлу / Колаж: Главред, фото: facebook/Andriy Kovalov, Главред

Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла Лебедя, який відомий як "Паша-Мерседес". Він може вийти під заставу в розмірі 33 мільйони гривень. Тепер митрополит, який раніше жив в шикарному будинку і володів дорогущими машинами, намагається нібито зібрати гроші собі на заставу в Лаврі і в соцмережах. Фото з ящиком для збору пожертвувань опублікував речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов на своїй сторінці у Facebook.

Гроші збирають пропутінські представники Московського патріархату прямо в храмі Святого Агапіта Печерського, який розташований на території Києво-Печерської Лаври.

збір грошей на заставу митрополиту Павлу
У Лаврі збирають гроші на заставу митрополиту Павлу / фото: facebook / Andriy Kovalov

"Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для ЗСУ, донатить на оборону України і перемогу над російськими окупантами - в Києво-Печерській Лаврі адепти Московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента Кремля", - написав Ковальов.

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На сторінці в Instagram промосковські попи виставили пост про збір грошей.

збір грошей для митрополита Павла
У Лаврі збирають гроші на заставу митрополиту Павлу / фото: скріншот

Варто відзначити, що через якийсь час цей пост був видалений.

Справа пропутінського митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, відомий під прізвиськом "Паша-Мерседес" почав відкрито погрожувати Зеленському через виселення з Лаври. Митрополит Павло побажав Зеленському та його родині горя.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу за двома статтями Кримінального кодексу. У його будинку також був проведений обшук. Там правоохоронці знайшли коштовні речі, ікони та речі, які вказують на проросійські погляди митрополита Павла.

Також СБУ опублікувала телефонні розмови "Паши-Мерседеса", на яких чути, що митрополит Павло радіє окупації Херсона, говорить про те, що Україна сама спровокувала війну. Також він каже, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

14 липня суд заарештував Пашу-мерседеса. Суд вирішив змінити запобіжний захід, бо митрополит Павло спілкувався з одним зі свідків у справі, чим і порушив покладені на нього зобов'язання.

Інші новини:

Лавра УПЦ МП Митрополит Павло Києво-Печерська лавра
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