Парк артилерії поповнюється: в Україну надійшли американські САУ М109

Надходження САУ М109 в Україну стало результатом кооперації кількох країн / Фото Вікіпедія

Український парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. На передовій вже успішно працюють гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ Caesar. Також в Україну надійшла САУ М109 однієї з модифікацій. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - зазначив глава Міноборони.

Також, за словами міністра, берегова оборона нашої держави буде посилена ракетами Harpoon - їх будуть застосовувати підготовлені українські команди.

"Бойове братство "Гарпунів" і наших "Нептунів" допоможе звільнити і знову зробити наше Чорне море безпечним, зокрема - надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет також стало результатом співпраці декількох держав, що дозволило нам отримати "Гарпуни" від данських партнерів за участю британських друзів. Я вже не раз відзначав британське лідерство і особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Уоллеса", - зазначив Резніков.

Він додав, що серед останніх надходжень слід згадати понад 100 американських БПЛА різних типів.

"Як будь-який міністр на моєму місці, я хотів би, щоб зброї було набагато більше і ще позавчора. Бо йдеться про життя наших людей. Водночас треба віддавати собі звіт: за останні півтора місяця, наприклад, ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є в досяжності снарядів радянських зразків! Головне - ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом шести місяців всі заводи дружніх країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Але ж кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися", - додав глава Міноборони.

Довідка. M109-американська самохідна артилерійська установка, класу самохідних гаубиць.Створена в 1953-1960 роках. Перебувала в серійному виробництві в США, неодноразово модернізуючись. Також випускалася за ліцензією в 1990-х роках в Південній Кореї. Швидко стала стандартною САУ військ США, витіснивши як старіші зразки.

Вперше M109 була використана в бою у В'єтнамській війні і згодом застосовувалася майже у всіх військових конфліктах, в яких брали участь США.

Крім армії США, набула поширення у військах країн НАТО.

Поставки зброї в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), щоби протистояти на Донбасі наступу російських окупантів, що мають перевагу у важкому озброєнні.

Адміністрація Джо Байдена готується передати Україні сучасні реактивні системи залпового вогню великої дальності MLRS. Як повідомляє CNN, американська сторона схиляється до того, щоби відправити РСЗВ Україні в рамках нового великого пакету військової допомоги і допомоги у сфері безпеки, про який можуть оголосити вже наступного тижня.

Тим часом німецьке агентство DPA писало, що країни-члени НАТО неформально домовилися утриматися від поставок в Україну деяких видів важкого озброєння. Таким чином країни Альянсу хочуть звести до мінімуму ризик прямої військової конфронтації з Росією.

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