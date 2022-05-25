Потужні натовські САУ Caesar б'ють рашистів на фронті: фото, що вражають

САУ Caesar на службі ЗСУ / Facebook / CinCAFU

Українські захисники на фронті вже використовують гаубиці Caesar, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Гаубиці Caesar вже на передовій", - написав Залужний у Facebook.

Він також повідомив, що артилеристи ЗСУ швидко, "фактично за 2-3 години оволоділи новими САУ".

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам за надану допомогу.

Він розповів, що гаубиця Caesar - це самохідна артилерійська установка (САУ) нового покоління, яка дає можливість вражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. За його словами, на цій відстані знаходяться артилерія, резерви, пункти управління противника, знищення яких знижує наступальний потенціал ворога. Залужний додав, що ці САУ на колісному шасі, що робить їх мобільними і маневреними.

"Установка оснащена автоматизованою системою самоприв'язки і самонаведення на ціль. Має досить високу скорострільність - 5 пострілів в хвилину і високу купчастість стрільби. Може використовуватися кілька типів боєприпасів калібру 155 мм, що застосовуються в країнах НАТО. Caesar забезпечує живучість екіпажу і комфортні умови роботи. Дає можливість діяти за принципом: вогонь – маневр – вогонь", - підкреслив Залужний.

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САУ Caesar - 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

САУ на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка обладнана системою управління вогнем "Сигма-30", до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR. У СУО входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, Повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення знаряддя.

Є автоматична система подачі снарядів. Максимальна скорострільність знаряддя - 5 постр./ хв .

Озброєння:

Калібр і марка гармати 155-мм TR F1

Тип гармати гаубиця

Довжина ствола, калібрів 52

Боєкомплект гармати 18 (у версії 6x6)

Стрільба прямою наводкою до 2000 м.

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