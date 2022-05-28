Постачання ЗСУ ракетних систем MLRS можуть призвести до перелому на полі битви з РФ - експерт

Армії України потрібні РСЗВ MLRS в терміновому порядку - експерт / Crown copyright

Сполучені Штати Америки незабаром можуть схвалити постачання Україні реактивних систем залпового вогню MLRS. Експерти вважають, що надання Києву такої зброї може призвести до перелому на війні Росії проти України і суттєво вплинути на подальший розвиток подій на фронтах. Українській армії потрібні такі РСЗВ терміново і в оптимальних для потреб ЗСУ обсягах.

Як повідомляє Sky News, кореспондент агентства Reuters Джонатан Лендлі, який спеціалізується на питаннях національної безпеки, сказав, що надання Україні такого виду озброєнь може призвести до перелому на полі бою.

читайте також"Вбивці С-400 та Іскандерів": США готуються затвердити передачу Україні далекобійних MLRSУ свою чергу, відставний генерал-майор армії Австралії Мік Райан зазначив, що постачання Україні MLRS - стратегічний крок.

"Вони їм потрібні терміново і в достатній кількості", - підкреслив експерт.

Реактивні системи залпового вогню MLRS

Влада України зверталася до західного світу з проханням надати Києву далекобійну артилерію для військового протистояння Росії в південних і східних областях.

Північноатлантичний альянс не наважувався надавати Україні таких озброєнь, оскільки побоювався вступу в пряму війну з Москвою. Однак наразі все більше відомостей вказують на готовність США постачати українській державі системи MLRS.

Установка M270 MLRS відправляє до 12 ракет з інтервалом в 60 секунд. Точність стрільби діє за будь-якого режиму через роботу комп'ютерного перенацілювання установки між пострілами. Дальність стрільби, в залежності від типу снаряда, може досягати до 300 кілометрів.

РСЗВ комплектується керованими і некерованими боєприпасами.

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Постачання РСЗВ MLRS Україні

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний у розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі заявляв, що українські війська в ситуації з ракетними ударами з боку РФ потребують постачань РСЗВ M142 HIMARS та М270 MLRS.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що якщо Україна отримає РСЗВ MLRS, держава зможе самостійно вирішити питання з деблокадою РФ українських морських портів у Чорному морі.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що Захід постачатиме Україні зброю допоки, доки українська армія не завдасть розгромної поразки військам РФ. За його словами, на всі плани Москви, такі як анексія Херсонської області, ЗСУ нададуть відповідь ударом з реактивних систем залпового вогню MLRS.

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