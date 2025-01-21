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Параліч від Куп'янська до Лиману: операція ЗСУ знищила ключову систему армії РФ

Даяна Швець
21 січня 2025, 19:40
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Удари по НПЗ фактично паралізували можливість логістичної складової російських окупаційних військ.
ВСУ, армия РФ
​ Удари по НПЗ РФ підривають військову логістику / Колаж: Главред, фото Оперативне командування "Захід", Міноборони РФ

Що сказав Снєгирьов:

  • Можливості російської ППО у моменті запобігання атакам безпілотників зведені до мінімуму
  • Удари по російських НПЗ паралізують логістику окупаційної армії як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках

Росія використовує свої системи протиповітряної оборони (ППО) для захисту ключових стратегічних об’єктів, однак їй бракує ресурсів, щоб покрити всю територію країни. Це створює вразливість, до прикладу, для нафтопереробних заводів (НПЗ), які часто стають мішенню для атак безпілотників, пояснив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов.

Наслідки таких ударів суттєво впливають на військову логістику російської окупаційної армії. Експерт зазначив, що нещодавно українські Сили оборони успішно знищили російську систему раннього оповіщення — важливий елемент ППО.

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"Російське ППО фактично або передислоковане на прикриття так званих стратегічних об’єктів, це резиденція російського диктатора у Валдаї та Сочі, або фактично знищено засобами ураження Сил оборони України", — зауважив він в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Через брак засобів для ефективного відбиття атак на лінії фронту Росія змушена перекидати свої системи ППО з інших регіонів країни. Серед них і Калінінградська область, яка межує з країнами НАТО. Ця ситуація свідчить про зростання напруженості в оборонних можливостях РФ.

"Здебільшого зосереджені системи ППО на прикритті Москви та Московської області. Тому відбуваються успішні атаки українських БпЛА з НПЗ у тилових районах Російської Федерації. Географія просто вражає — від Енгельса Саратовської області до Лисків у російському нечорнозем’ї. Це свідчить про те, що можливості російської ППО у моменті запобігання атакам українських безпілотників фактично зведені до мінімуму", — пояснив експерт.

Параліч від Куп'янська до Лиману: операція ЗСУ знищила ключову систему армії РФ
НПЗ РФ - інфографіка/ Главред

Окрім цього, експерт перелічив приклади успішних попадань по стратегічним об’єктам Росії та описав наслідки ударів.

"Удари по Новошахтинському НПЗ фактично паралізували можливість логістичної складової російських окупаційних військ як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках. Дане НПЗ фактично було заточено на матеріально-технічний характер забезпечення пально-мастильними речовинами 2-ї та 41-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ. Аналогічна ситуація відбувається і за результатами ударів по нафтопереробних підприємствах у Брянській, Бєлгородській областях та на окупованих територіях України", — розповів Снєгирьов.

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, напередодні, 20 січня дрони вдруге вдарили по об'єкту у Воронезькій області. Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння, розповів губернатор області Олександр Гусєв.

Генштаб також ділився інформацією, як ЗСУ уразили об'єкт у РФ. Захисники України уразили нафтобазу російських окупантів в Калузькій області.

Водночас ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів, що ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ. Така діяльність знижує здатність Росії використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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Снєгірьов ЗСУ ПВО НПЗ російські війська Лиман вибух у Росії війна Росії та України Удари вглиб РФ Куп'янський напрямок
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