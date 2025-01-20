Не вчаться на помилках: дрони вдруге вдарили по об'єкту у Воронезькій області

Нафтобаза під Воронежем зазнала нової атаки безпілотників.

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Чергова атака дронів на Воронеж / Колаж: Главред, фото Exilenova+

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Нафтобазу у Воронезькій області вдруге атакували безпілотники

У Лисках зафіксовано пожежу

Увечері 20 січня російська нафтобаза у Воронезькій області знову зазнала атаки безпілотників. Губернатор області Олександр Гусєв у своєму Telegram-каналі повідомив, що сили ППО та засоби радіоелектронної боротьби начебто виявили, подавили й знищили кілька дронів у Ліскінському районі.

"Унаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння. Постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, щойно це буде безпечно", - йдеться в повідомленні. відео дня

Водночас російські Telegram-канали масово інформують про пожежу на нафтобазі у селищі Лиски, яка раніше вже була успішно атакована українськими ударними дронами.

Удари по території Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред 18 січня, нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області Росії палала аж три дні.

Це ще раз підтверджує, що ЗСУ перейшли до нової тактики масованих ударів. Залпи по агресорам мають серйозний вплив на формування окупантами нових резервів для фронту.

За даними Defence Express, РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3. Річ у тім, що ЗСУ завдали удару по Казанському авіазаводу.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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