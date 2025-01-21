Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ

Даяна Швець
21 січня 2025, 02:00
415
Українці мітили у літаки, які несуть крилаті ракети і регулярно обстрілюють територію України.
Энгельс РФ, взрыв
Як вплине на Росію влучання по авіазаводу в Казані / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Чому удар по авіазаводу в Казані важливий для України
  • Атаки вглиб РФ можуть свідчити про використання нових розробок, таких як дроно-ракети

У нічній атаці України по авіазаводу в Казані було завдано ударів по підприємству, яке займається виробництвом каркасів та ремонтом стратегічних літаків-носіїв крилатих ракет. Про це повідомив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV.

"Українці мітили у підприємство, яке займається виготовленням каркасів для літаків. Підприємство називається "Композит". Там виготовляються фюзеляжі літаків Ту-22 - це стратегічна авіація, Ту-160 - цивільна авіація… Що таке стратегічна авіація - це літаки, які несуть крилаті ракети і регулярно обстрілюють територію України", - зазначив Ступак.

відео дня

Експерт підкреслив, що знищення таких літаків, а також ремонтних і виробничих потужностей суттєво знижує здатність Росії використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні.

"Тобто літак зношується, менше літає. Стає більше їх "на приколі", "якір кидаю" і це все. Для нас це теж великий здобуток", - прокоментував Ступак.

Хоча оцінювати ефективність нічної атаки ще зарано, Ступак наголосив, що влучання мали місце, і це вже підтверджений факт. Він також відзначив системність в ударах України по ключових об’єктах супротивника.

Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ 'підрізали крила' авіації РФ
Що відомо про літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

"Якщо минулі тижні це була хімічна промисловість - ми бачили і "Оргсинтез" в Казані, і інші підприємства, то зараз ми бачимо трошечки переорієнтація на авіаційні потужності. І не просто по аеродромах, а саме по виробничих потужностях, де виготовляється, ремонтується техніка. Дійсно планування цих операцій вже на зовсім іншому рівні", - сказав він.

Експерт зауважив, що Казань знаходиться за 800 км від Москви, тобто значно віддалена від України. Це може свідчити про використання нових розробок, таких як дроно-ракети, для атаки на такі віддалені цілі.

Удари по Казані - що відомо

Як повідомляв Главред, в кінці грудня, після атаки БпЛА в Казані прозвучали вибухи на пороховому заводі. В результаті влада російського Татарстану оголосила режим надзвичайної ситуації в регіоні.

А сьогодні, 20 січня, рій БпЛА знову атакував важливі авіаційні заводи Казані. Згодом у кількох аеропортах РФ оголосили план "Килим".

Своєю чергою аналітики Defence Express розкрили наслідки для РФ. Повідомляється, що країна-агресорка вже не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3.

Більше новин про вибухи в РФ:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ Казань війна Росії та України Удари вглиб РФ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронів

Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронів

02:45Війна
Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

02:11Україна
Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

01:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на сьогодні 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

Останні новини

03:31

Як очистити душ від вапняного нальоту за допомогою пакета: хитрий трюк

03:07

Не лише через стрес: чому в людини трясуться руки - названо головні причиниВідео

02:45

Палає будинок і авіазавод: Смоленськ під масованою атакою дронівВідео

02:34

Яскрава весняна головоломка: потрібно знайти нарциси за 10 секунд

02:11

Мова не тільки про Донбас: РФ наступає у трьох областях - DeepState

Інавгурація Трампа 2025: онлайн-трансляція церемоніїІнавгурація Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
02:00

Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ

01:38

Врізав майже 6-бальний шторм: Україну атакувала нова магнітна буря

01:30

На своїй хвилі: сенатор-демократ прийшов на інавгурацію Трампа в худі та шортахВідео

01:01

Ілон Маск показав "нацистський" жест, вітаючи Трампа з інавгурацією

Реклама
00:25

Камалія розповіла, як приховує розлучення від дітей: "Вони, звісно, знають"

20 січня, понеділок
23:17

У десятку увірвався новий кандидат: список лідерів Євробачення-2025

23:08

"Зрада" від Трампа: чому на інавгурації не згадали Україну – ексглава МЗС

22:55

"Статус не скасує верховенства права": Зеленський заговорив про винних в окупаціїВідео

22:49

Не вчаться на помилках: дрони вдруге вдарили по об'єкту у Воронезькій області

22:31

Друге пришестя Трампа: хто наймолодший та найстарший з президентів США

22:25

"Не закінчиться завтра". Макрон дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

22:18

Потап змінив псевдонім та посміявся над Україною

22:03

Спостерігає та рятує від біди: як зрозуміти, що янгол-охоронець поруч

22:01

Інавгурація Трампа та нові вимоги Путіна: головні новини України (дайджест)

21:46

Звільнення від служби чоловіків 50+: юрист розставив всі крапки над "і"

Реклама
21:22

Почнеться важкий період у житті: що не можна робити 21 січня - прикмети

21:19

Як зрозуміти, що собака мерзне: тварина починає поводитись дуже дивно

21:17

Балістика вдарить на сотні кілометрів: прогноз розвитку ракетної програми ЗСУ

20:37

Яка риса характеру допомагає заробляти більше: цікаве відкриття

20:35

"Будуть цікаві події": Трамп готує неприємні сюрпризи для Путіна - Загородній

20:26

Геть з п'єдесталу: Фіцо "продув" опозиції в соцопитуваннях - що відомо

20:14

Загроза "катастрофи для України": у РФ "стоїть писк" після перемоги Трампа – думкаВідео

20:00

"Можливіть для досягнення миру": Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

19:52

Інавгурація Трампа: перші заяви нового президента США

19:32

Аномальна теплота накриває Україну: до яких градусів підвищиться температура

19:24

Ховає обличчя: у якому вбранні Меланія Трамп з'явилася на інавгурацію чоловікаФото

19:21

Смачно та швидко: цікаві рецепти сніданків на будь-який смак

19:17

Українська система ППО: майор ЗСУ розповів про нову розробку

19:10

Яка тварина захована серед бананів: лише найуважніший вгадає за 19 секунд

19:10

Чи було президентство Байдена провальним?Погляд

18:44

Оголошення надзвичайного стану: Трамп хоче піти на нестандартний крок

18:38

Байден помилував низку чиновників, Трамп назвав це "ганьбою"

18:27

Удар по авіазаводу в Казані: РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3 - ЗМІ

18:21

"Фіцо бреше": лідер опозиції Словаччини розкрив деталі зустрічі із Зеленським

18:13

Для чого потрібні ковпаки на колесах: більшість водіїв не здогадується

Реклама
18:10

Знищено цілі батальйони РФ: ЗСУ нестандартно діють на Курщині - генерал

18:00

Інавгурація Трампа: де дивитися відеотрансляцію з перекладом

17:59

Тест на IQ: тільки найзоркіші знайдуть змію серед безлічі черепах за 5 секунд

17:31

"Приберіть цього психа": названо умову переговорів між США та РФ щодо УкраїниВідео

17:19

"Остання глава": один із працівників покидає гурт The Hardkiss

17:18

ТЕС знищено повністю: РФ вдарила по об'єкту енергетики, триває розбір завалів

17:16

Важливіші, ніж здається: 5 інструментів, які завжди повинні бути в авто

17:15

Гармати заглухнуть чи рвонуть з новою силою: що буде з фронтом після інавгурації

17:06

БЕБ вигадало нову схему проти бізнесу в Україні актуально

17:01

Потрібно всього 2 інгредієнти: як відмити сидіння унітазу від жовтих плям

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти