Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ 'підрізали крила' авіації РФ

Українці мітили у літаки, які несуть крилаті ракети і регулярно обстрілюють територію України.

https://glavred.net/ukraine/nositelyam-raket-stalo-bolno-raketo-drony-vsu-podrezali-krylya-aviacii-rf-10632401.html Посилання скопійоване

Як вплине на Росію влучання по авіазаводу в Казані / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Чому удар по авіазаводу в Казані важливий для України

Атаки вглиб РФ можуть свідчити про використання нових розробок, таких як дроно-ракети

У нічній атаці України по авіазаводу в Казані було завдано ударів по підприємству, яке займається виробництвом каркасів та ремонтом стратегічних літаків-носіїв крилатих ракет. Про це повідомив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV.

"Українці мітили у підприємство, яке займається виготовленням каркасів для літаків. Підприємство називається "Композит". Там виготовляються фюзеляжі літаків Ту-22 - це стратегічна авіація, Ту-160 - цивільна авіація… Що таке стратегічна авіація - це літаки, які несуть крилаті ракети і регулярно обстрілюють територію України", - зазначив Ступак. відео дня

Експерт підкреслив, що знищення таких літаків, а також ремонтних і виробничих потужностей суттєво знижує здатність Росії використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні.

"Тобто літак зношується, менше літає. Стає більше їх "на приколі", "якір кидаю" і це все. Для нас це теж великий здобуток", - прокоментував Ступак.

Хоча оцінювати ефективність нічної атаки ще зарано, Ступак наголосив, що влучання мали місце, і це вже підтверджений факт. Він також відзначив системність в ударах України по ключових об’єктах супротивника.

Що відомо про літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

"Якщо минулі тижні це була хімічна промисловість - ми бачили і "Оргсинтез" в Казані, і інші підприємства, то зараз ми бачимо трошечки переорієнтація на авіаційні потужності. І не просто по аеродромах, а саме по виробничих потужностях, де виготовляється, ремонтується техніка. Дійсно планування цих операцій вже на зовсім іншому рівні", - сказав він.

Експерт зауважив, що Казань знаходиться за 800 км від Москви, тобто значно віддалена від України. Це може свідчити про використання нових розробок, таких як дроно-ракети, для атаки на такі віддалені цілі.

Удари по Казані - що відомо

Як повідомляв Главред, в кінці грудня, після атаки БпЛА в Казані прозвучали вибухи на пороховому заводі. В результаті влада російського Татарстану оголосила режим надзвичайної ситуації в регіоні.

А сьогодні, 20 січня, рій БпЛА знову атакував важливі авіаційні заводи Казані. Згодом у кількох аеропортах РФ оголосили план "Килим".

Своєю чергою аналітики Defence Express розкрили наслідки для РФ. Повідомляється, що країна-агресорка вже не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3.

Більше новин про вибухи в РФ:

Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред