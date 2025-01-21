Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ 'підрізали крила' авіації РФ

Коротко:
- Чому удар по авіазаводу в Казані важливий для України
- Атаки вглиб РФ можуть свідчити про використання нових розробок, таких як дроно-ракети
У нічній атаці України по авіазаводу в Казані було завдано ударів по підприємству, яке займається виробництвом каркасів та ремонтом стратегічних літаків-носіїв крилатих ракет. Про це повідомив військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі Radio NV.
"Українці мітили у підприємство, яке займається виготовленням каркасів для літаків. Підприємство називається "Композит". Там виготовляються фюзеляжі літаків Ту-22 - це стратегічна авіація, Ту-160 - цивільна авіація… Що таке стратегічна авіація - це літаки, які несуть крилаті ракети і регулярно обстрілюють територію України", - зазначив Ступак.відео дня
Експерт підкреслив, що знищення таких літаків, а також ремонтних і виробничих потужностей суттєво знижує здатність Росії використовувати стратегічну авіацію для ударів по Україні.
"Тобто літак зношується, менше літає. Стає більше їх "на приколі", "якір кидаю" і це все. Для нас це теж великий здобуток", - прокоментував Ступак.
Хоча оцінювати ефективність нічної атаки ще зарано, Ступак наголосив, що влучання мали місце, і це вже підтверджений факт. Він також відзначив системність в ударах України по ключових об’єктах супротивника.
"Якщо минулі тижні це була хімічна промисловість - ми бачили і "Оргсинтез" в Казані, і інші підприємства, то зараз ми бачимо трошечки переорієнтація на авіаційні потужності. І не просто по аеродромах, а саме по виробничих потужностях, де виготовляється, ремонтується техніка. Дійсно планування цих операцій вже на зовсім іншому рівні", - сказав він.
Експерт зауважив, що Казань знаходиться за 800 км від Москви, тобто значно віддалена від України. Це може свідчити про використання нових розробок, таких як дроно-ракети, для атаки на такі віддалені цілі.
Удари по Казані - що відомо
Як повідомляв Главред, в кінці грудня, після атаки БпЛА в Казані прозвучали вибухи на пороховому заводі. В результаті влада російського Татарстану оголосила режим надзвичайної ситуації в регіоні.
А сьогодні, 20 січня, рій БпЛА знову атакував важливі авіаційні заводи Казані. Згодом у кількох аеропортах РФ оголосили план "Килим".
Своєю чергою аналітики Defence Express розкрили наслідки для РФ. Повідомляється, що країна-агресорка вже не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3.
Більше новин про вибухи в РФ:
- В Енгельсі пролунали вибухи через атаку дронів: спалахнула сильна пожежа
- 1600 м² охоплено вогнем: РФ всю ніч здригалась від вибухів - де палає
- Болючий удар по найціннішому: ЗСУ уразили об'єкт у РФ - Генштаб
Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред