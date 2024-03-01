Падіння Іл-76: у Росії хочуть передати Україні тіла 'загиблих полонених ЗСУ'

Однак, відомо, що Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт загибелі полонених.

https://glavred.net/ukraine/padinnya-il-76-u-rosiji-hochut-peredati-ukrajini-tila-zagiblih-polonenih-zsu-10546424.html Посилання скопійоване

Росія хоче віддати тіла загиблих в авіакатастрофі Іл-76 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Телеграм-канал 112

Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Москва готова передати тіла українських полонених, які нібито загинули під падіння літака Іл-76 під Бєлгородом.

"Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують", - заявила росіянка Москалькова пропагандистам "РИА Новости".

Російський омбудсмен додала, що нібито контактує з представниками України щодо падіння Іл-76. Як стверджує Москалькова, українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл, і що вона обговорює це питання з українським омбудсменом Лубінцем.

відео дня

"Щодо тіл - я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи", - сказала вона.

Дмитро Лубінець своєю чергою заявив у Telegram, що Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт загибелі полонених та не допустила міжнародні організації до місця падіння Іл-76.

"Наголошую, що позиція України незмінна: ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження)", - зазначив він.

Падіння Іл-76 в Росії: що відомо

Нагадаємо, що 24 січня 2024 року у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Відомо, що авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули.

Стали відомі усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом. Низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених яких везли на обмін.

У ГУР заявили, що РФ спланувала падіння Іл-76. Розвідники підтвердили, що 24 січня, повинен був відбутися обмін полоненими, однак він не відбувся. У розвідці акцентували на тому, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечним.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння Іл-76 в Росії. Президент наголосив, що потрібно встановини чіткі факти в справі та провів нараду з головнокомандувачем і Генштабом щодо застосування Повітряних сил.

На початку лютого Росія відмовлялась повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76. Статус 65 українських захисників, яких росіяни оголосили загиблими, залишається незмінним. В Україні їх досі вважають військовополоненими, наголисив представник ГУР Андрій Юсов.

Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.