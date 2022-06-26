"Відступ перед контрнаступом": у розвідці пояснили, чому ЗСУ залишили Сєвєродонецьк

У розвідці пояснили, чому ЗСУ залишили Сєвєродонецьк / скріншот

Українські війська відійшли зі зруйнованого Сєвєродонецька в напрямку Лисичанська, звідки продовжать оборону. Таким чином Київ намагається стабілізувати ситуацію в Луганській області

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі Reuters зазначив, що в Сєвєродонецьку Росія застосувала таку ж тактику, яку раніше можна було простежити в Маріуполі: місто просто стерли з лиця землі.

У цих умовах оборону тримати неможливо. Тому українські захисники переміщаються до височини Лисичанська.

"Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька - це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги", – зазначив Буданов.

читайте також"Йде боротьба, пустує наш спецназ": Арестович розповів про відвід з СєвєродонецькаВін додав, що сьогодні демонстрація військової сили ЗСУ – єдиний реальний спосіб повернути всі наші території.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки і підготувати необхідну кількість сил і засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - пояснив Буданов.

ВСУ відійшли з Сєвєродонецька

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня сказав про те, що українським військовим була дана команда відійти від своїх позицій в Сєвєродонецьку. Він зазначив, що війська РФ 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька. За його словами, вихід – вимушений захід. Складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а всі естакади навколо міста вже підірвані.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 24 червня сказав, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Відомство не коментує інформацію про вихід ЗСУ з міста. Він закликав не поширювати відомості з цього питання.

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