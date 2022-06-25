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Сєвєродонецьк розбито і повністю окуповано військами Росії – мер

25 червня 2022, 18:30

Російські окупаційні війська вже призначили у Сєвєродонецьку свого "коменданта" і намагаються наводити порядки, сказав Олександр Стрюк.

Сєвєродонецьк
Виїхати з Сєвєродонецька можна тільки на окуповані РФ території - Стрюк / Фото t.me/luhanskaVTSA

Війська Росії повністю окупували Сєвєродонецьк Луганської області. Вони вже встановлюють там свої порядки і призначили "коменданта". Місто сильно зруйновано, люди зіткнуться з серйозною ситуацією. Евакуація наразі можлива тільки на захоплені ворогом території. Росіяни вже знімають пропагандистські відео за участю людей, які перебували в укриттях заводу Азот. Про це заявив мер міста Олександр Стрюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Сєвєродонецьк повністю під контролем російської армії, яка вже намагається там організувати свої порядки.

"Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки, призначили якогось свого коменданта. Місто настільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що місто якомога швидше повернеться під контроль України", - зазначив Стрюк.

Також він додав, що виїхати з міста можна тільки на захоплені окупантами РФ території України.

Крім того, росіяни вже знімають пропаганду у Сєвєродонецьку з людьми, які перебували в укриттях заводу Азот.

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"Частково вони (люди, які перебували в укриттях) вже залишають територію "Азоту". Вони виходять, з ними знімають пропагандистські ролики. Вони потребують допомоги і медичної, і психологічної", - підкреслив Олександр Стрюк.

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ВСУ відійшли з Сєвєродонецька

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня сказав про те, що українським військовим була дана команда відійти від своїх позицій у Сєвєродонецьку. Він зазначив, що війська РФ 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктуру знищено, пошкоджено або зруйновано 90% споруд.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька. За його словами, вихід – вимушений захід. Складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а всі естакади навколо міста вже підірвані.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 24 червня сказав, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Відомство не коментує інформацію про вихід ЗСУ з міста. Він закликав не поширювати відомості з цього питання.

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Сєвєродонецьк війська Росії
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