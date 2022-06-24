Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька: у Міноборони розповіли про "оборонну операцію"

Стало відомо про ситуацію в Сєвєродонецьку / Фото t.me/luhanskaVTSA

Генеральний штаб не коментує інформацію про можливий вихід українських військових з міста Сєвєродонецьк Луганської області, зараз там найгарячіша ділянка фронту, заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як підкреслив він під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ, інформація про те, чи знаходяться частини Збройних сил України в Сєвєродонецьку - закрита.

"Ми про це не говоримо. Я дуже просив би всіх зосередитися на інформації, яку представляє Генштаб і Міноборони України", - підкреслив спікер МО.

"Хотів би закликати і журналістів і представників органів державної влади дати можливість ЗСУ повідомляти про дії української армії в рамках відкритої інформації. Не потрібно шкодити веденню оборонної операції... Вірте в Збройні сили України", - додав Мотузяник.

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Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

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