Відставка Шольца може відбутись у 2024 році: ЗМІ назвали прізвище наступника

За даними ЗМІ, міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно очолив рейтинг найпопулярніших німецьких політиків, може стати наступником Шольца.

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Відставка Шольца може бути пов'язана із зниженням рейтингів його партії / Колаж Главред, фото: УНІАН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково покинути пост канцлера у 2024 році. Відставка Шольца може бути пов'язана із зниженням рейтингів підтримки серед населення провладної Соціал-демократичної партії Німеччини. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

"Опитування інституту INSA, проведене для BILD і опубліковане 31 грудня, показало, що протягом 2023 року підтримка СДПН впала з 20% до 15%. Ключовий фактор фіаско СДПН, на думку аналітиків, полягає в тому, що тільки кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца, який представляє партію", - йдеться у повідомленні видання.

За інформацією найбільшої італійської газети La Repubblica, Олаф Шольц може піти з посади канцлера достроково у 2024 році. Проте видання не вказує джерело цієї інформації. За словами журналістів, наступником Шольца може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно став лідером у рейтингу найпопулярніших німецьких політиків.

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Причиною відставки Шольца, як повідомляє La Repubblica з посиланням на два джерела, може стати скандал, пов'язаний з компанією Wirecard та її керівником Яном Марсалеком, який стався ще у 2020 році (наразі він, ймовірно, переховується в Москві). У той час Олаф Шольц очолював федеральне міністерство економіки та був відповідальний за фінансовий регулятор, який не виявив найбільшу шахрайську схему в історії Німеччини з часів Другої Світової війни.

"Олаф Шольц завжди заперечував свою особисту відповідальність за цей фінансовий скандал. При цьому міністерство економіки ФРН відхилило прохання оприлюднити зміст зустрічей між Марсалеком і представниками відомства", - зазначають журналісти.

Аналітики зазначають, що у Німеччині існують сумніви щодо реальності можливої зміни канцлера: зокрема, члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) висловили підтримку Шольцу на партійній конференції. З іншого боку, Борис Пісторіус недавно закликав Німеччину "готуватися до війни", що може викликати певне занепокоєння, оскільки ліве крило СДПН, можливо, навіть вимагатиме виключення з партії за такі висловлення.

Допомога західних союзників для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що надання військової та фінансової підтримки Україні має "життєво важливе значення" для Європи. Він висловив це під час свого виступу в парламенті.

Сполучені Штати Америки мають намір позитивно вирішити питання щодо надання Україні 61 мільярда доларів для фінансування військової допомоги. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За даними Bloomberg Угорщина буде блокувати виділення Україні великого пакета допомоги від Євросоюзу. Проте Німеччина очікує, що гроші все одно будуть виділені, незважаючи на рішення Угорщини.

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