"Негативний наступ": втечу армії РФ на Харківщині висміяли в Мережі

Бійці ЗСУ визволяють Харківщину / Фото Facebook

Підрозділи Збройних сил України продовжують стрімкий наступ на декількох напрямках.

За даними Генштабу, за останні дні ЗСУ звільнили або взяли під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області, в тому числі і місто Балаклія.

Крім того, 10 вересня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що військовослужбовці Збройних сил України вже знаходяться на околиці окупованого росіянами Лисичанська.

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На цьому тлі в Міноборони РФ заявили про те, що втеча армії РФ з території Харківщини нібито є "плановою" і здійснюється "перегрупування".

У Мережі з гумором відреагували на останні події на фронті. Опубліковано безліч мемів на тему втечі армії РФ на Харківщині.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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