"Відрізати та повільно задушити": у США спрогнозували сценарій звільнення Криму

Україна незабаром зможе подумати про звільнення Криму, впевнений Френсіс Фукуяма.

ЗСУ можуть звільнити Крим, вважає Френсіс Фукуяма / 10-та гірсько-штурмова бригада

Є всі підстави вважати, що наступ України продовжиться взимку, заявив американський філософ і політичний економіст Френсіс Фукуяма.

Він переконаний в тому, що для ЗСУ вкрай важливо звільнити ділянку території на Лівому березі Дніпра, щоб мати можливість перерізати російські лінії зв'язку, що йдуть з окупованого Росією Донбасу і Росії через Маріуполь і Мелітополь. Про це експерт пише в колонці на НВ.

На його думку, якщо ці лінії будуть перерізані або опиняться в зоні досяжності артилерії, Україна зможе подумати про звільнення Криму.

"Прямий наступ через вузький перешийок, що з'єднує півострів з Херсонською областю, навряд чи вийде; швидше півострів можна відрізати від поставок і повільно задушити, як Україна задушила Херсон в кінці літа. Відвоювання Нової Каховки на Лівому березі Дніпра дозволить Україні знову заблокувати канал, який постачає до Криму прісну воду. Тим часом здатність завдавати ударів по цілях в глибині півострова вже продемонстрована, і вона значно зросте після звільнення східної частини Херсона. Росіяни можуть серйозно задуматися про переговори, якщо відчують, що їх хватка за Севастополь слабшає", — вважає філософ.

Фукуяма додав, що це вимагає постійної військової підтримки з боку Заходу на високому рівні та допомоги в захисті й відновленні цивільної інфраструктури.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що захоплений Росією в 2014 році кримський півострів може повернутися в Україну вже через півроку. Чиновник планує через 6 місяців включитися в ефір з Ялти. На думку Подоляка, Крим повинен бути звільнений військовим шляхом.

У свою чергу радник ОП Олексій Арестович також вважає, що Крим може бути звільнений через півроку. Окупаційним військам Росії буде складно утримати півострів.

Додамо - український військовослужбовець Юрій Касьянов вважає, що Крим повернеться до складу України, ймовірно, після наступу ЗСУ або дипломатичного діалогу вже з новою російською владою. При цьому окупанти можуть добровільно покинути Кримський півострів у разі руйнування логістики.

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