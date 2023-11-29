Дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю: в якому вона стані - джерело

Стан дружини головного розвідника країни, на щастя, задовільний - скоро її повинні виписати.

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Чим отруїли Маріанну Буданову / колаж: Главред, фото: pexels.com, elle.ua, скріншот: відео Youtube

28 листопада стало відомо, що дружину очільника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Джерела у ГУР підтвердили це та розповіли, які речовини знайшли у її організмі.

Маріанну Буданову отруїли миш'яком та ртуттю, передає24 Канал із посиланням на джерела у розвідці. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, зараз Маріанна Буданова проходить курс лікування.

Стан дружини Кирила Буданова задовільний - скоро її повинні виписати, адже курс лікування підходить до кінця.

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Реакція Кремля на отруєння дружини Буданова

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відкинув нібито звинувачення України про те, що Росія причетна до замаху на дружину головного розвідника.

Росія в черговий раз маніпулює фактами. Офіційні представники України не звинувачували країну-терористку у причетності до отруєння Маріанни Буданової.

"Україна у всьому звинувачує Росію, на мою думку, навіть у своєму існуванні Україна звинувачує Росію. Це звичне звинувачення", - цинічно сказав він.

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили замах на життя дружини Буданова. Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами. Андрій Юсов розповів, що дружина Буданова завершує курс лікування після отруєння.

Дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

Генерал-розвідник розкрив сценарій отруєння керівництва ГУР і дружини Буданова. Валерій Кондратюк прокоментував інформацію про отруєння керівників ГУР і дружини глави української військової розвідки.

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