"Особиста помста": ексглава СЗР розповів, хто і навіщо отруїв дружину Буданова

Російські спецслужби і далі будуть продовжувати полювання не лише на керівника, а й на співробітників ГУР.

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Володимир Путін намагався помститися Буданову, вважає Валерій Кондратюк / Колаж: Главред, фото: скріншот

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк вважає, що дружину глави ГУР Кирила Буданова і співробітників Головного управління розвідки могли отруїти російські спецслужби. Ця версія офіційно не підтверджена. Але Кондратюк переконаний, що подібне "полювання" на Буданова і його оточення продовжуватиметься і далі.

Ексглава СЗР вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін намагався помститися Буданову.

"Російські спецслужби ніколи не зупинялися у своїх спробах знищити Кирила Буданова, а також безпосередньо співробітників ГУР. І, за моєю власною оцінкою, те, що ми сьогодні бачимо – це особиста помста Путіна за приниження, які він особисто отримав в результаті дій ГУР під керівництвом Кирила Буданова. А ми пам'ятаємо, що це не лише атаки по аеродромах, а й також зухвалі рейди РДК ("Російський добровольчий корпус", – ред.) на Білгородщину, а й спроби підпалити Крим. Такі речі Путін ніколи не пробачає", - сказав Кондратюк у коментарі Радіо Свобода.

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Він упевнений, що російські спецслужби і далі будуть продовжувати полювання не лише на керівника, а й на співробітників ГУР.

При цьому Кондратюк не зміг відповісти на запитання про те, чи дійсно Маріанну Буданову і співробітників розвідки могли отруїти "через їжу".

"Поки мова не йде про те, що це (отрута, – ред.) було безпосередньо в їжі, яким чином це потрапило в організм – має відповісти слідство. Я вважаю, що Служба безпеки повинна з приводу появи цієї інформації відкрити кримінальне провадження і встановити, як ці важкі метали потрапили в організм дружини Буданова і співробітників ГУР", – сказав він.

Отруєння дружини Буданова - що відомо

У вівторок, 28 листопада, видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці повідомило, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше ЗМІ повідомили, що дружину Буданова отруїли "через їжу". Маріанна жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що в крові постраждалих були виявлені такі метали як миш'як і ртуть.

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