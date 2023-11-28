"Ціль для РФ": експерт розкрив подробиці отруєння дружини Буданова

Глава ГУР разом зі своєю сім'єю можуть бути ціллю для РФ, не виключив Сергій Гайдай.

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Сергій Гайдай прокоментував отруєння Маріанни Буданової / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Росія причетна до отруєння дружини керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанни важкими металами, заявив політтехнолог Сергій Гайдай.

"Саме отруєння і отрути - це основна, якщо можна так назвати, фішка ще радянських спецслужб, починаючи ще з часів створення Радянського Союзу", - підкреслив він в ефірі Radio NV.

Експерт нагадав, що з часів СРСР радянські спецслужби розробляли отруйні речовини, якими труїли, в тому числі за кордоном, ворогів радянського, а потім і російського режимів.

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"І ми всі з вами це бачили, яка кількість ворогів радянської влади, а потім вже і Росії, була отруєна, і за кордоном теж. Це відомі справи останніх часів - і Скрипалів, отруєння в Британії; і є версія про отруєння [третього президента України] Ющенка під час виборчої кампанії; і їх опозиціонерів", — підкреслив політтехнолог.

Разом з тим він не виключає того, що глава ГУР разом зі своєю сім'єю можуть бути ціллю для РФ:

"У них є такий інструмент, як отруєння, отрути — різні дуже, починаючи з Новачка і іншого — для тих, кого вони вважають ворогами. Мабуть, пан Буданов і його сім'я є для них такою ціллю", - додав Гайдай.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Отруєння Маріанни Буданової

Раніше повідомлялося про те, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше стало відомо про те, що Маріанну Буданову отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

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