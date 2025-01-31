Європа може ввести миротворців в Україну, а США "прикриють із повітря" – ЗМІ

Деякі країни стурбовані, що пропонована місія може відвернути необхідні ресурси від прикордонних держав НАТО з РФ.

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В Україну можуть ввести миротворців / Колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

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Європа самотужки може сформувати наземні сили

США можуть забезпечити "повітряне прикриття"

Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею європейської ініціативи щодо відправки миротворців в Україну в разі угоди про припинення вогню.

Однак Німеччина та інші європейські країни виступають проти, пише видання The Times з посиланням на дипломатів та офіційних осіб.

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За деякими даними, країни Балтії та Польща занепокоєні тим, що пропонована місія може відволікти такі необхідні ресурси від прикордонних держав НАТО з Росією, залишивши їх беззахисними.

При цьому зростає консенсус щодо того, що таке постконфліктне розгортання потребуватиме "підтримки" Дональда Трампа і гарантій безпеки з боку США.

Високопоставлене джерело в британському уряді сказало, що Європа самостійно може сформувати наземні сили, якщо це необхідно, але міністри просили США забезпечити "повітряне прикриття", наприклад, у вигляді батарей ЗРК Patriot, які можуть збивати балістичні ракети або літаки.

Британська армія теоретично могла б відправити дивізію чисельністю від 10 до 25 тисяч солдатів, сказало джерело в армії, хоча це може бути натяжкою, з огляду на те, що війська вже розміщені в Естонії.

"Миротворчі сили ООН, що складаються з військ із таких країн, як Індія, Бангладеш і Китай, дехто вважає більш досяжними", - йдеться у статті.

При цьому величезним каменем спотикання є те, чи погодиться диктатор РФ Володимир Путін на сили такого роду під час мирних переговорів під керівництвом США.

Деякі дипломати і військові джерела вважають, що миротворча операція ООН - більш розумна альтернатива, яка з більшою ймовірністю забезпечить згоду Путіна. Це може включати близько 100 тисяч миротворців, розміщених як в Україні, так і в Росії, і не потребуватиме прямої участі США.

Раніше французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що таке The Times? The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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