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Скасувати статус "обмежено придатних": омбудсмен Лубинець зробив резонансну заяву

Дмитро Відоменко
10 вересня 2023, 08:48 оновлено 10 вересня, 08:55
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Омбудсмен Дмитро Лубинець запропонував - нехай обмежено придатні люди будуть все одно служитимуть у ЗСУ, але не на передовій.
Лубинець, мобілізація
За словами омбудсмена Лубінця, дане питання було окремо розглянуто на засіданні РНБО / колаж Главред, фото УНІАН

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець запропонував на черговому засіданні РНБО прибрати із законодавства формулювання "обмежено придатний до військової служби". Таку заяву омбудсмен озвучив у ефірі телемарафону.

"Щодо рішення "обмежено придатний": ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають недоліків, не мають проблем зі здоров'ям, як" непридатні", а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є багаторічні діагнози, їм видали ці довідки "обмежено придатний". Це вимагає врегулювання", - розповів Лубинець.

За словами омбудсмена, дане питання було окремо розглянуто на засіданні РНБО, на якому Лубинець запропонував прибрати формулювання "обмежено придатний". На думку омбудсмена, громадянин України повинен бути або придатним до виконання військової служби, або зовсім непридатним.

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"Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових завдань з автоматом в руках прямо на передовій і у нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатися IT (військовим напрямком)", - заявив Лубинець.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Стало відомо, які хвороби звільняють від призову у воєнний час. Варто звернути увагу на те, що в Україні звільняються від мобілізації та військової служби особи, у яких є медичне підтвердження серйозних патологічних захворювань.

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації та як оформляють бронь. Призвати можуть, в тому числі, і обмежено придатних – однак, як стверджують в ЗСУ, вони будуть проходити службу не на фронті, а в частинах забезпечення.

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мобілізація омбудсмен війна Росії та України
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