Мобілізація жінок: представник Зеленського в Раді пояснив, чи будуть випускати за кордон жінок, які стали на облік

Нардеп Федір Веніславський розповів, що обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться лише тих жінок, які будуть мобілізовані.

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Обмеження на виїзд за кордон торкнуться тільки мобілізованих жінок - Веніславський / колаж Главред, фото УНІАН

Обмеження на виїзд за кордон стосуватимуться тільки тих жінок, які спершу встали на військовий облік, а потім вже були мобілізовані. Саме так в коментарі порталу "РБК-Україна" пояснив свою вчорашню резонансну заяву нардеп і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський.

За його словами, обмеження на виїзд за кордон торкнуться аж ніяк не всіх жінок, які стоятимуть на військовому обліку.

"Що стосується обмеження на виїзд за кордон для військовозобов'язаних жінок, то таке обмеження стосуватиметься виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідних прав та обмежень", - зазначив Веніславський.

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Нардеп підкреслив, що і зараз вистачає жінок, які стоять на військовому обліку і ніяких обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження військкоматів. Кабмін дозволив територіальним центрам комплектування здійснювати призов на військову службу під час мобілізації.

Стало відомо, які хвороби звільняють від призову у воєнний час. Варто звернути увагу на те, що в Україні звільняються від мобілізації та військової служби особи, у яких є медичне підтвердження серйозних патологічних захворювань.

Кого не можуть призвати на службу під час мобілізації та як оформляють бронь. Призвати можуть, в тому числі, і обмежено придатних – однак, як стверджують в ЗСУ, вони будуть проходити службу не на фронті, а в частинах забезпечення.

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