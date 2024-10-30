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Зима з блекаутами, Путін на саміті миру і Україна в НАТО: головне з інтервʼю Зеленського

Яна Ставська
30 жовтня 2024, 15:33
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Зеленський обурився нерішучістю Заходу щодо перекидання військ КНДР під Україну. Главред зібрав головне з інтервʼю президента.
Зима з блекаутами, Путін на саміті миру і Україна в НАТО: головне з інтервʼю Зеленського
Зеленський дав велике інтервʼю західним медіа / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

На зараз для України потрібне хоча б запрошення в НАТО і розміщення оборонного пакета як сигнал Росії, поділився президент Володимир Зеленський в інтервʼю провідним західним ЗМІ Північної Європи.

Главред зібрав головне з заяв Зеленського у середу, 30 жовтня.

Зима буде важкою

Партнери надали Україні всього 10% з обіцяного пакету техніки і надали меншу кількість ППО.

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Ця зима, за словами Зеленського, буде великим викликом для України.

"Але на сьогодні ми не отримали цієї кількості (систем). Якщо досі ми цього не отримали і не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який уже почався в Україні… Тобто ти готуєш країну до зими, яка є вирішальною, яка є дуже великим викликом для нас. Адже це буде третя зима з відключеннями світла. Це проблема", — висловився президент.

Вибори у США

Президент не впевнений, що політика США щодо України після президентських виборів у листопаді зміниться докорінно.

"Навіть якщо є люди, які виграють і які бачать швидкі угоди, швидкі кроки тощо, то ми також на боці швидкого мирного рішення", — сказав він.

Це поки запрошення до НАТО, а не членство

Зеленський сказав, що він не бачить повної підтримки західних партнерів майбутньої безпеки України.

"І я кажу просто про запрошення — не про членство, а саме про запрошення! І про пакет знову ж таки, не для використання, а просто, щоб розмістити його в Україні. І сказати росіянам: ось що саме ви нам надали. І ми це не використовуватимемо", — висловився Зеленський.

вступление в НАТО инфографика
НАТО / Інфографіка: Главред

Участь Путіна у саміті миру

Зеленський допускає участь російського диктатора Володимира Путіна у другому саміті миру. На зараз Україна працює над планом післявоєнного врегулювання, що буде готовий вже у листопаді.

"Ми готові (на другий саміт з Росією, - Главред), але з планом. Щоб Росія не мала змоги заблокувати будь-який план. І якщо вони (Глобальний Південь, - Главред) хочуть запросити Путіна, гаразд, нехай запрошують", — відповів Зеленський.

Однак сам Путін, вважає Зеленський, не хоче цієї участі, "тому що не знає, що робити після цієї війни".

Росія може захопити Молдову за рік-два

Президент переконаний, що Росія, якщо Захід не відмовиться від "червоних ліній", розширюватиме свою агресію на сусідів України, зокрема Молдову.

Російські окупанти можуть захопити Молдову за рік-два.

Реакція на злив США пункту про "Томагавки"

Зеленського обурив нещодавній злив адміністрацією Байдена пункту про прохання передати Україні "Томагавки" для стримування майбутньої агресії Росії. Цю інформацію президент називає конфіденційною.

"Як розуміти ці повідомлення? Отже, це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного", — відповів він.

Путін "випробує" реакцію Заходу на участь КНДР

Зеленський обурився відсутністю реакції з боку Заходу на залучення Росією КНДР у війну проти України.

Він вважає це випробуванням Європи російським диктатором.

"Деякі країни кажуть, що надати дозвіл Україні використовувати західну зброю по цілях на території РФ – це ескалація. Вибачте, але я думаю, що північнокорейські солдати – це ескалація. Не з нашого боку, а з боку РФ", — зазначив він.

Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС

Україна ніколи не хотіла захоплювати Курську атомну електростанцію в Курчатові, оскільки не прагне бути схожою на агресорку Росію, яка захопила Запорізьку АЕС.

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", - зауважив Зеленський.

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