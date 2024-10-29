Окупанти знищують енергосистему України: які регіони під загрозою

Окупанти намагаються "відрізати" певні регіони від централізованого енергопостачання.

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Окупанти знищують українську енергетику / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Російські війська цілеспрямовано б'ють по енергосистемі України

Ворог використовує стратерію "салямі" для прифронтових регіонів

Російські війська роблять все можливе, аби знищити енергосистему України, особливо у прифронтових регіонах. Про це повідомила директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька в етері Еспресо.

За її словами, ворог почав масовано атакувати енергетичні об'єкти, які забезпечують постачання електроенергії в регіони, що знаходяться поблизу кордону з РФ.

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"Я говорю про ту ж саму Сумську область, про Запорізьку область і так далі, Харківську область, місто Харків. І, на превеликий жаль, ми бачимо, що ворог почав бити по об’єктах, які належать безпосередньо обленерго у відповідних регіонах. Тобто це підстанції, які здійснюють передачу електроенергії до вже безпосередньо споживачів", - сказала вона.

Вікторія Войціцька зазначила, що наразі ворог хоче відрізати окремі регіони від енергопостачання.

"Якщо зима 2022/2023 року були системи передачі Укренерго, тобто це наші магістральні об’єкти, навесні цього року вони били по нашій генерації. То зараз вони використовують таку собі "стратегію салямі", відриваючи від енергопостачання, електропостачання окремі регіони, окремі населені пункти. Створюючи їм умови, де, на превеликий жаль, відбуваються і відключення або часткове постачання електроенергії", - підкреслює експертка.

Що відомо про Вікторію Войціцьку Вікторія Михайлівна Войціцька — українська політична діячка. Народна депутатка України 8 скликання. Член парламентської фракції "Об'єднання „Самопоміч"", секретарка Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, член Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України - останні новини

У неділю, 27 жовтня, росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт у Роменському районі.

28 жовтня росіяни вкотре "Шахедами" атакували енергетичні об'єкти України. Згодом були застосовані аварійні відключення світла. Відповідно до розпорядження "Укренерго", обмеження ввели для окремих громад Полтавської області, зокрема Лубенського та Миргородського районів. Графік застосовувався на території дев'яти колишніх районів області.

Як раніше писав Главред, Україна може бути близькою до відключень електрики. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що з настанням холодів українці почнуть активно вмикати електричні обігрівачі.

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