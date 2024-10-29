'Є три сценарії': в 'Укренерго' попередили про 'найважчу зиму' - чого чекати

"Укренерго" працює над відновленням 9 ГВт генеруючих потужностей, які було втрачено через російські ракетно-дронові удари по Україні.

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В "Укренерго" попередили українців про "найважчу зиму" / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Зима 2024-2025 в Україні буде однією із найважчих

В "Укренерго" є три варіанти розвитку подій взимку

Найгірший варіант передбачає відключення світла до 8 годин на день

Зима 2024-2025 очікується однією з найважчих за останні три роки. В "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цього періоду. Якщо російські удари по енергетичній інфраструктурі продовжаться, є ймовірність запровадження погодинних відключень електроенергії. Про це в інтерв'ю проекту "Карп'як на Суспільному" розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт.

За словами представника "Укренерго", розглядаються три варіанти розвитку подій, серед яких є і найгірший сценарій, який передбачає продовження масованих обстрілів об'єктів енергетики, включаючи генерацію та передавальні мережі.

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Він також нагадав, що через обстріли навесні Україна втратила 9 ГВт генеруючих потужностей, що еквівалентно літньому споживанню електроенергії в Нідерландах або нічному споживанню електроенергії в Україні влітку.

Це є значною втратою, і "Укренерго" працює над планом відновлення цих потужностей.

Найгірший сценарій, який розглядається для проходження зимового періоду, полягає в тому, що Росія продовжить масовані атаки на об'єкти генерації електроенергії.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", — наголосив Брехт.

Що відомо про генерацію електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо про удари РФ по об'єктах енергетики

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 27 жовтня, росіяни ударними безпілотниками атакували Сумщину. Про це повідомила Сумська ОВА. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергооб'єкт.

Україна близька до відключень світла, адже через два тижні зростатиме споживання електроенергії, бо люди почнуть вмикати обігрівачі. Про це заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Жителі Запорізької області мають бути готові до відсутності електроенергії взимку. Про це заявив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров.

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