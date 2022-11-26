Відключення електрики скоротять: у Раді утішили прогнозом і назвали терміни

В Україні скорочують терміни відключення електроенергії / УНІАН

В Україні поступово відновлюється подача електроенергії абонентам, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

За рахунок зниження споживання у вихідні дні ситуація по країні поліпшується, але відключення триватимуть, проте вони будуть коротшими, ніж були раніше, розповів він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, в енергосистемі до 23 листопада переважно були труднощі з транспортуванням електричної енергії по розподільних мережах, однак після останніх ракетних обстрілів додалася проблема з генерацією електричної енергії: російські війська атакували ракетами підстанції, які знаходилися неподалік від генеруючих потужностей, тепло - і гідроелектростанції. Через зниження частоти в енергосистемі України на трьох атомних електростанціях спрацював аварійний захист, в результаті чого всі енергоблоки були автоматично відключені.

Голова Комітету закликав українців до добровільного зменшення споживання електричної енергії, особливо в пікові години.

"Ранок з 7 до 10 години та ввечері з 17 до 22 години – тут потрібно максимально знизити споживання і, якщо можна, перенести споживання електроенергії після 22 години", – додав Герус.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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