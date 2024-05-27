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Українцям можуть частіше вимикати світло: чому нові тарифи ускладнять ситуацію

Руслана Заклінська
27 травня 2024, 12:01
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Підвищення тарифів допоможе скоротити борги на ринку і покращить фінансове становище енергетичних компаній, розповів Володимир Омельченко.
Українцям можуть частіше вимикати світло: чому нові тарифи ускладнять ситуацію
Підвищення тарифів на світло може призвести до ще більших відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Після підвищення тарифів на світло, обмеження енергопостачання для українців можуть стати ще сильнішими. Найбільше їх відчують мешканці Києва. Про це розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в матеріалі РБК-Україна.

Підвищення тарифів відкриє можливість для фінансування ремонтів державних електростанцій, що, у свою чергу, допоможе забезпечити українців електроенергією як сьогодні, так і під час зими. Наразі дефіцит вже привів до введення графіків відключень, але вони застосовуються переважно в пікові години, а не цілодобово.

Омельченко розповів, що підвищення тарифів не лише допоможе скоротити борги на ринку, але й покращить фінансове становище енергетичних компаній. Це не означає, що відновлення потужностей буде швидким, але процес буде прискорений.

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Водночас існує ризик того, що після підвищення тарифів обмеження енергопостачання стануть ще сильнішими. Це пов'язано з літнім сезоном, коли ремонтні роботи через спекотну погоду дорожчають та збільшується споживання світла.

"Тому дефіцит у системі збільшиться і може бути особливо великим уже в липні. І терміни відключень можуть серйозно збільшитися", - наголосив Омельченко.

За його словами, мешканці Києва, ймовірно, найбільше відчують майбутні обмеження світла. Визначення лімітів наразі не враховує наявність критичної інфраструктури, якої у столиці вдосталь, і яка інколи працює на всю країну. Це призвело до того, що минулого тижня обмеження енергопостачання у Києві були більшими, ніж в середньому по країні.

Проте уряд в даний час працює над розробкою справедливих графіків для усіх областей.

Хто такий Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Відключення світла в Україні – новини за темою

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тоді енергетики вперше цьогоріч ввели аварійні відключення світла у всіх регіонах України, які застосовують і донині.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

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