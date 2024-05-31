Графіки відключення світла 1 червня: у які години не буде електроенергії

В "Укренерго" попереджають, що графіки почнуть діяти у випадку перевищення лімітів.

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В Україні можуть ввести графіки погодинних відключень світла 1 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні 1 червня можуть почати діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Електроенергію вимикатимуть для побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

У випадку перевищенні лімітів графіки відключення світла будуть діяти з 18:00 до 23:00.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - йдеться у повідомленні. відео дня

В Укренерго пояснюють, що повернення до графіків вимкнення світла спричинене масованими ракетними і дроновими ударами окупантів по українських електростанціях.

"Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону. Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів. Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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