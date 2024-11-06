Відключення світла взимку: в Укренерго сказали, коли та на які графіки чекати

В критично холодні дні українців будуть супроводжувати графіки обмежень.

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Відключення світла взимку / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Головне із заяви:

При температурі до -5 градусів відключень світла може не бути

Дефіцит електроенергії очікується після кількох днів з температурами -10 градусів і нижче

Залежно від температури у морозну погоду, світло відключатимуть від однієї до трьох черг

Взимку в Україні можливі відключення світла за графіками. Обмеження можуть запроваджувати залежно від погоди та морозу. Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко на брифінгу.

За його словами, очікується, що цю зиму, не беручи до уваги можливі обстріли і їх наслідки, Україна пройде або без обмежень, або з мінімальними обмеженнями при температурі до -5 градусів включно.

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Також очікується дефіцит електроенергії в системі, якщо буде тривалий час, а саме три і більше днів, з температурами -10 градусів і нижче.

"За таких обставин однозначно існуючого парку, враховуючи темпи і графіки відновлення, і відповідно імпортного ресурсу, який буквально тиждень тому було збільшено до 2100 мегават, його все одно не вистачить. І от в такі критично холодні дні нас будуть все ж таки супроводжувати графіки обмежень", - зазначив Бойко.

Крім того, він зазначив, що залежно від температури у морозну погоду будуть відключати світло від однієї до трьох черг. При цьому три черги - при дуже низьких температурах.

"Єдине, що треба розуміти, враховуючи статистику останніх зим, таких днів в році було не багато. На жаль, на сьогодні ми повинні враховувати цей фактор. Якщо до війни енергетика України була готова до будь-якого температурного режиму, то сьогодні, на жаль, внаслідок масштабних пошкоджень, а часом невідворотних знищень - ми є погодозалежними. І тому при таких сценаріях дійсно ми стикнемося з певними обмеженнями в електропостачанні", - додав він.

За словами Бойка, якщо говорити про "план Б", то він був і минулу зиму, і на цю він мало чим відрізняється з точки зору набору заходів, які необхідно вжити.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, заступник міністра енергетики України Роман Андарак заявив, що ситуацію в енергосистемі як і в найближчі тижні, так і в найближчі місяці, визначатиме тільки інтенсивність російських обстрілів регіонів України.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що існує ймовірність, що графіків відключення світла не буде в Україні до кінця листопада.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що Україна готується до масованих ударів РФ із початком осінньо-зимового періоду, внаслідок атак можливі відключення електроенергії.

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