Відключення Росії від SWIFT не входить у пакет санкцій США і ЄС: Кулеба назвав причину

Відключення Росії від SWIFT не входить в пакет санкцій США і ЄС: Кулеба назвав причину / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за останні місяці він отримував інформацію про найрізноманітніші сценарії розвитку подій у зв'язку з агресією РФ. За його словами, поки жоден з них не збувся. Також він розповів, що відключення Росії від SWIFT не входить в пакет санкцій США і ЄС.

"Ми знаємо кілька речей. Перше: зараз позиція України найсильніша, починаючи з 2014 року. З економічної точки зору, з дипломатичної та військової. Друге: ми знаємо, що завдяки нашій ініціативі та роботі партнери в Європейському Союзі, Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету. І це будуть дуже болючі санкції для Російської Федерації. Повірте, вони завдадуть непоправної шкоди російській економіці. І це теж фактор стримування. І третій: я запевняю вас, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення, це висновок, який я можу зробити на основі даних в моєму розпорядженні", - сказав Кулеба в коментарі ТСН.

Також глава МЗС України підтвердив, що відключення Росії від SWIFT не входить в пакет санкцій США і ЄС. Але і без цього заходу, на думку Дмитра Кулеби, цей пакет є серйозним інструментом впливу.

"SWIFT на сьогоднішній день не є частиною санкційного пакету, але це не результат тиску Росії. Це - результат внутрішніх процесів в ЄС. Деякі країни не готові поступитися власними інтересами. Але треба розуміти, якби в цьому пакеті був SWIFT, то це була б атомна бомба, але і без SWIFT цей пакет залишається потужною бомбою", - додав він.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, США і Європа перебувають на етапі завершення роботи над розширеним пакетом санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборони доступу РФ до фінансової системи SWIFT. Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз вже підготував пакет санкцій проти Росії. Він зазначив, що готовність пакету санкцій проти Росії підтвердив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

До цього країни-учасниці Європейського Союзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, що могло стати одним з елементів санкцій у разі вторгнення в Україну, повідомило видання Bloomberg.

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