"Ситуація складна": Кличко розповів про майбутні складні події в Києві

У киян настрій - патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними.
Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиця живе в умовах воєнного стану.
За словами Кличка, "ситуація складна, але контрольована".
"Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті знаходяться люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив", - зазначив мер.
У киян настрій - патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними.
"Міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також - готує місто до ймовірних складних подій. У столиці встановлено блок-пости, обмежувальні блоки на вулицях для руху транспорту, введено комендантську годину", - додав Кличко.
Кличко зазначив, що "переконаний, ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні до народу заявив, що країна стала єдиною і незламною.
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