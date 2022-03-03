"Ситуація складна": Кличко розповів про майбутні складні події в Києві

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Мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиця живе в умовах воєнного стану.

За словами Кличка, "ситуація складна, але контрольована".

"Проїхався по місту. Спустився на одну зі станцій метро, де вже кілька днів в укритті знаходяться люди. Поспілкувався, поцікавився потребами, підбадьорив", - зазначив мер.

У киян настрій - патріотичний і рішучий, всі дякують нашим воїнам і пишаються ними.

"Міська влада робить все, щоб у Києві працювала критична інфраструктура. А також - готує місто до ймовірних складних подій. У столиці встановлено блок-пости, обмежувальні блоки на вулицях для руху транспорту, введено комендантську годину", - додав Кличко.

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Кличко зазначив, що "переконаний, ми гідно подолаємо цей надзвичайно складний виклик в історії нашої держави".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у сьогоднішньому зверненні до народу заявив, що країна стала єдиною і незламною.

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