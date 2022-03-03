Десантники відмовляються: військові Білорусі не хочуть воювати проти України

/ УНІАН

Збройні Сили України продовжують оборону і утримують свої позиції на всіх напрямках.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, на Волинському напрямку ЗСУ утримують певні рубежі.

Відзначається, що на території Білорусі, в лісистій місцевості по той бік україно-білоруського кордону, розміщена 38-а окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь. За наявною інформацією, командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону.

Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери і солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилася за припинення контрактів, термін яких у більшості закінчується в травні.

Додамо, що білоруська військова колона, яка 1 березня зайшла в село Михайло-Коцюбинське Чернігівської області, відмовляється рухатися далі по Україні, пише видання zn.ua, з посиланням на джерела.

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Відзначається, що в колоні — кілька сотень одиниць техніки. Серед них танки, РСЗВ Смерч, самохідні установки Півонія, БМП, БТР, бензовози і вантажівки з піхотою. Повідомляється, що командири змушують військових у колоні виконувати наказ.

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Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.