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"Відмова від миру має свою ціну": Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом у Туреччині

Віталій Кірсанов
15 травня 2025, 01:11
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Дональд Трамп не приєднається до переговорів у Туреччині 15 травня.
Сібіга зустрівся з Рубіо та Гремом у Туреччині
Сибіга зустрівся з Рубіо і Гремом у Туреччині / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha

Ви дізнаєтеся:

  • Яка мета переговорів
  • Хто вже прилетів до Туреччини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо і з сенатором Ліндсі Гремом у Туреччині. Про це глава МЗС написав у соцмережі Х у ніч на 15 травня.

За словами міністра, його метою на переговорах було "донести бачення президента України Володимира Зеленського про мирні зусилля і скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня".

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"Ми детально обговорили логіку подальших кроків і поділилися нашими підходами. Я підтвердив тверду і послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа і подякував Сполученим Штатам за їхнє залучення. Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним і взаємовигідним чином. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", - написав він.

Рубіо прибув до Анталії ввечері 14 травня, повідомляв CNN. Перед цим спецпредставник Трампа з питань Росії та України Стів Віткофф заявляв, що він і Рубіо 16 травня полетять до Стамбула, де напередодні, 15 травня, мають зустрітися українська та російська делегації.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп не приєднається до переговорів у Туреччині 15 травня. Про це з посиланням на американського чиновника повідомляє Reuters.

Переговори в Стамбулі - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська влада офіційно затвердила склад делегації для переговорів з Україною. До неї увійшли високопоставлені представники Адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу і Міністерства оборони РФ. Сам же російський диктатор і військовий злочинець Путін до делегації не увійшов.

Генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що зараз з'являється "вікно можливостей", яке дає змогу винести українське питання на глобальний рівень.

Американські та європейські чиновники у вівторок увечері, 13 травня, відрадили українського президента Володимира Зеленського від крайніх заходів після того, як він, розчарувавшись розвитком запланованих на поточний тиждень переговорів, заявив, що не дозволить своїм помічникам зустрічатися з російськими офіційними особами в Туреччині.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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