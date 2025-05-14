Кремль вперше розкрив склад делегації на переговорах в Стамбулі - чи поїде Путін

Стало відомо, кого російський диктатор Путін включив до делегації від Росії для переговорів у Стамбулі, та хто буде представляти на них Україну.

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Стало відомо чи поїде Путін на переговори до Стамбулу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Який склад делегації РФ на переговорах в Стамбулі

Хто поїде до Стамбулу від України

Російська влада офіційно затвердила склад делегації для переговорів з Україною. До неї увійшли високопоставлені представники Адміністрації президента, Міністерства закордонних справ, Генерального штабу та Міністерства оборони РФ. Сам же російський диктатор та воєнний злочинець Путін до делегації не ввійшов. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посилання на Кремль.

Склад делегації РФ на переговорах у Стамбулі

/ Фото: скріншот

Як зазначається, Путін затвердив наступний склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною:

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Мединський В.Р. - помічник президента Російської Федерації (глава делегації),

Галузін М.Ю. - заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації (член делегації),

Костюков І.О. - начальник Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (член делегації),

Фомін А.В. - заступник Міністра оборони Російської Федерації (член делегації).

Склад делегації України на переговорах в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський планує 15 травня здійснити візит до Туреччини, де має відбутися зустріч з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомляє Radio NV з посиланням на власні джерела, разом із Зеленським туди прибудуть також кілька українських високопосадовців.

Зокрема, до складу делегації увійдуть:

глава Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр оборони Рустем Умєров,

дипломатичний радник президента Ігор Жовква,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який уже перебуває в Туреччині.

"Але рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині", — зазначає джерело.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що президент США Дональд Трамп не виключає своєї участі в переговорах між Україною та Росією, які мають відбутися в Туреччині.

Генсек НАТО Марк Рютте підкреслив, що наразі з'являється "вікно можливостей", яке дозволяє винести українське питання на глобальний рівень.

Очікується, що спеціальний представник президента Трампа Стів Віткофф і державний секретар США Марко Рубіо прибудуть до Стамбула в п’ятницю, 16 травня, щоб долучитися до переговорного процесу щодо припинення війни.

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