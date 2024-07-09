'Відкачує швидка': спливла несподівана версія про отруєну воду в 'Охматдиті'

Фахівці з'ясовують усі обставини і намагаються вийти на зв'язок з очевидцями, каже Олег Рубан.

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У Мережі розповіли про отруєну воду в "Охматдиті" / Колаж: Главред, Фото: Facebook/ndslohmatdyt, скріншот

Правоохоронні органи столиці почали перевірку інформації про можливе отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Києві.

Як ідеться в повідомленні в Telegram поліції Києва, цю інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

"Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо можливого отруєння водою не надходило", - зазначили в поліції.

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Що відомо про отруєну воду в "Охматдиті"

Зазначимо, що раніше в соцмережах волонтерка Катерина Терехова повідомила, що невідомі принесли на територію лікарні "Охматдит", яка постраждала через атаку Росії, отруєну воду в пляшках.

Як уточнила Терехова, у тих людей, які контактували з водою, зафіксовано хімічні опіки.

Вона додала, що одного з поліцейських, який випив цю воду, "відкачує швидка".

Що таке Охматдит Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні. У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.

Дивіться відео - волонтерка повідомила про отруєну воду в "Охматдиті":

/ Скриншот

Що кажуть у Держпродспоживслужбі

Своєю чергою в головному управлінні Держпродспоживслужби Києва наголосили, що було організовано контроль за безпечністю харчових продуктів, які надходили до "Охматдиту", зокрема, і від киян та гостей столиці.

"Така необхідність контролю була викликана високими температурами повітря. Уся вода на місці ракетного удару приймалася тільки з виробничою позначкою. Ми не отримували інформації про отруєння людей із лікарняних закладів", - повідомив ТСН.ua начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він пояснив, що наразі фахівці служби з'ясовують усі обставини цієї події та намагаються вийти на зв'язок із волонтеркою, яка повідомила про цей випадок.

"Версія про отруєну воду перевіряється. Але хімічні опіки люди могли отримати через контакт із залишками ракетного палива, яке могло десь залишитися на території та потрапити на пляшку, а потім і на шкіру до людей. Зараз з'ясовуємо всі обставини", - додали в Держпродспоживслужбі.

Ракетний удар по "Охматдиту" - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

За підсумком аварійно-рятувальних роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після російського ракетного удару в понеділок, стало відомо про те, що загинули 2 людини, ще 32 дістали поранення.

Як уточнили в Нацполіції, по медичну допомогу звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

/ Инфографика: Главред

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