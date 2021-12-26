У Києві просто посеред вулиці вбили небайдужого чоловіка, який заступився за жінку

У Києві просто посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку / колаж УНІАН, Нацполіція

У Києві чоловік став свідком бійки на вулиці між цивільним подружжям і вирішив втрутитися, але як результат отримав удари ножем в груди і помер до приїзду швидкої допомоги.

У пресслужбі поліції Києва повідомили, що жорстоке вбивство сталося на Південній Борщагівці. До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків, що біля зупинки громадського транспорту на вулиці Булгакова у Святошинському районі було виявлено тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

"За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управління поліції, патрульні поліцейські та судово-медичний експерт", - розповіли правоохоронці.

Був проведений огляд місця НП, встановлені свідки та очевидці, перевірено відео з камер спостереження.

Так поліцейські вийшли на слід передбачуваного підозрюваного і вже за годину виявили і затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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"Це - раніше судимий за майновий злочин киянин, 1992 року народження. У нього ми вилучили ймовірне знаряддя скоєння злочину, а саме - кухонний ніж, який направили на експертизу", - розповів начальник Святошинського управління поліції Петро Токар.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілий став свідком конфлікту між затриманим і його цивільною дружиною. Небайдужий киянин зробив зауваження чоловікові, щоб той припинив бити жінку.

"Кривдникові це не сподобалося, тому він дістав ніж і вдарив опонента в груди. За попереднім висновком судмедексперта чоловік отримав два проникаючих поранення грудної клітини, унаслідок чого помер до приїзду медиків", - йдеться в публікації.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження за п.7 ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Фігуранту вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області в селі Нове Місто чоловік зарізав колишню співмешканку. Його затримали і взяли під варту. Загиблій було 24 роки, у неї залишилися двоє маленьких дітей. Жінка з підозрюваним розлучилася, оскільки він її постійно бив.

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