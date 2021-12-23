Придушила і винесла на мороз: мати намагалася вбити двох дітей, бо "не бачила їхнього майбутнього"

В РФ матір викинула на мороз двох дітей, 8-річний хлопчик загинув; на фото: місце, де знайшли дітей / Telegram-канал Shot

У Росії в Саратовській області матір спочатку придушила, а потім винесла на мороз двох своїх дітей. 8-річний хлопчик помер від переохолодження, а його 5-річну сестру намагаються врятувати медики.

Двох замерзлих дітей без верхнього одягу випадково знайшла у заметі перехожа, пишуть Telegram-канали Mash і Shot.

43-річна жінка намагалася душити дітей шарфом. Поліцейським вона розповіла, що діти її роздратували, тому що плакали і кричали. Коли хлопчик і дівчинка перестали подавати ознаки життя, матір викинула їх на холод.

Після скоєного жінка зателефонувала у швидку допомогу і поїхала до матері в місто Енгельс.

Зазначається, що жінка шкодує про те, що скоїла.

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"Під час допиту вона намагалася прикинутися не зовсім адекватною, розповідала поліцейським про якісь проблеми з головою, але потім заявила, що зважилася на вбивство власних дітей, бо у них немає майбутнього. Вони ростуть неслухняними. І ще поскаржилася на тяжкі побутові умови", – йдеться у повідомленні.

Поліція за фактом смерті дітей відкрила кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що киянка по-звірячому вбила власну 2-річну доньку. 24-річна вбивця особисто зізналася у скоєному, так як медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

Нагадаємо, на Буковині чоловік зарубав свою дружину сокирою та задушив 1,5-місячну доньку. Після розправ підозрюваний намагався вчинити самогубство, проте його врятували.

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