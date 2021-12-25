"Це Микола зробив": на Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей

На Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей / колаж depositphotos.com, про все-Черкаси

Трагедія сталася на Черкащині - у селі Нове Місто чоловік жорстоко вбив колишню співмешканку. Його затримали і взяли під варту. Загиблій було 24 роки, у неї залишилися двоє маленьких дітей.

Як повідомили у Нацполіції Черкаської області, вбивство сталося 20 грудня. Запобіжний захід чоловікові, який зарізав жінку, обрали 23 грудня — утримання під вартою без можливості внесення застави. Його можуть посадити у в'язницю на термін від 7 до 10 років.

Місцеве видання "Про все" пише, що чоловік часто погрожував 24-річній жінці. Тому вона боялася спати і тримала біля ліжка лом.

"Я так зрозуміла, він прийшов забрати якісь речі. Оксана прибігла до мене вся в крові. Вибила хвіртку навіть, яка була закрита на засув. Переступила поріг і впала. Сказала, що це Микола зробив. Попросила побігти до неї, бо там залишилися діти маленькі", — сказала тітка загиблої Тамара Іванівна.

Жінка розповіла, що коли вона прибігла до будинку племінниці, то запитала чоловіка, що він накоїв, а той їй заявив, що якщо потерпіла виживе, то він її "доб'є".

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Про покійну в селі кажуть, що жінка не зловживала алкоголем і виховувала двох дітей, а з підозрюваним вона розлучилася, оскільки він її постійно бив.

Раніше в Тернопільській області жорстоко вбили молоду дівчину. Її тіло 6 грудня виявив у дворі одного з будинків обласного центру місцевий житель. Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть 22-річної дівчини. Під час попереднього огляду судово-медичний експерт виявив на тілі жертви понад 20 ножових поранень. Підозрюваний у вбивстві затриманий.

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