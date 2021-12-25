УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Це Микола зробив": на Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей

25 грудня 2021, 09:03

Чоловік часто погрожував 24-річній жінці. Тому вона боялася спати і тримала біля ліжка лом.

false
На Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей / колаж depositphotos.com, про все-Черкаси

Трагедія сталася на Черкащині - у селі Нове Місто чоловік жорстоко вбив колишню співмешканку. Його затримали і взяли під варту. Загиблій було 24 роки, у неї залишилися двоє маленьких дітей.

Як повідомили у Нацполіції Черкаської області, вбивство сталося 20 грудня. Запобіжний захід чоловікові, який зарізав жінку, обрали 23 грудня — утримання під вартою без можливості внесення застави. Його можуть посадити у в'язницю на термін від 7 до 10 років.

Місцеве видання "Про все" пише, що чоловік часто погрожував 24-річній жінці. Тому вона боялася спати і тримала біля ліжка лом.

"Я так зрозуміла, він прийшов забрати якісь речі. Оксана прибігла до мене вся в крові. Вибила хвіртку навіть, яка була закрита на засув. Переступила поріг і впала. Сказала, що це Микола зробив. Попросила побігти до неї, бо там залишилися діти маленькі", — сказала тітка загиблої Тамара Іванівна.

Жінка розповіла, що коли вона прибігла до будинку племінниці, то запитала чоловіка, що він накоїв, а той їй заявив, що якщо потерпіла виживе, то він її "доб'є".

Реклама

Про покійну в селі кажуть, що жінка не зловживала алкоголем і виховувала двох дітей, а з підозрюваним вона розлучилася, оскільки він її постійно бив.

Раніше в Тернопільській області жорстоко вбили молоду дівчину. Її тіло 6 грудня виявив у дворі одного з будинків обласного центру місцевий житель. Він одразу викликав "швидку", але медики констатували смерть 22-річної дівчини. Під час попереднього огляду судово-медичний експерт виявив на тілі жертви понад 20 ножових поранень. Підозрюваний у вбивстві затриманий.

Читайте також:

viber
Новини Черкаси вбивство
Зараз ви переглядаєте новину «"Це Микола зробив": на Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 24 грудня: що не можна робити в Ніконов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 грудня: що не можна робити в Ніконов день і як не потрапити в біду Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком ЗодіакуОтелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку Найкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії РотаруНайкрутіша пластика, але є недолік: пластичний хірург вказав на нюанс на обличчі Софії Ротару Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажанняПривітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання Військовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуВійськовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службу
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
09:44

Коронавірус в Україні 25 грудня: за добу понад 5 тисяч нових COVID-заражень і 268 смертей

09:03

"Це Микола зробив": на Черкащині чоловік зарізав молоду матір двох дітей

08:53

Учені з'ясували, як отримати суперімунітет до різних штамів COVID-19

08:10

Гороскоп на сьогодні 25 грудня 2021: Терезам - небезпека, Стрільцям - великий куш, Козерогам - щасливий шансВідео

08:00

Католицьке Різдво 2021 - дата, традиції, чи буде вихідний

Реклама
07:55

Пєсков заявив, що у НАТО "немає дедлайнів" для відповіді Путіну щодо "гарантій безпеки"Відео

07:45

Брехливий і жадібний психопат намагається "плюнути у вічність"Погляд

07:27

Відведення військ від кордону з Україною: Росія відправила до казарм 10 тисяч військовихВідео

07:10

Виведення ПП-2 з-під удару та провал діалогу Байдена з Путіним: у США попередили УкраїнуВідео

06:29

Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціПогляд

06:01

У моду на 2022 рік повернулася дивовижна коротка стрижка каре до підборіддя з бурхливих 1920-хФото

05:28

Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Європа стрімко спустошує газові сховищаВідео

05:10

Новий роман, покупка квартири та підвищення статусу: гороскоп на січень 2022 року для ТерезівВідео

04:47

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Просто Марія - 59-річна актриса Вікторія Руффо

04:22

Україну заморозить до -24°: коли та де вріже дубакВідео

03:49

Нашвидкоруч і дуже корисно: дієтолог поділилася найздоровішим способом приготування вівсянкиВідео

03:46

Учасниця шоу Холостяк-11 знялася оголеною для обкладинки Playboy

03:15

Місячний гороскоп на тиждень 27 грудня - 2 січня: Левам - кохання, Дівам - здійснення бажань, Козерогам - боргиВідео

02:38

Які ліки не можна вживати з алкоголем: відповідь лікарів

02:14

Жінки в армії: в яких країнах світу мобілізація є загальноюВідео

Реклама
01:45

Долар обвалить гривню: українцям розкрили найгірший сценарій і назвали терміниВідео

01:16

Будуть гнити, а не засвоюватися: названо продукти, які не можна поєднувати разом

00:51

Прикмети на 25 грудня: що не можна робити в Спірідонов день і як не потрапити в бідуВідео

00:04

У Чехії померла молода заробітчанка, для лікування якої гроші збирали всім містомВідео

24 грудня, п'ятниця
23:56

У Херсонській області дівчинка поскаржилася копам на п'яні розбірки батьків

23:19

Залучите багатство і огорне неймовірна удача: які речі в будинку повинні бути на Новий рік 2022Відео

22:59

Зеленський призначив нового губернатора Харківської області: що про нього відомо

22:55

Президент обговорив Донбас та Північний потік-2 із американськими чиновникамиВідео

22:30

Путін продовжує стягувати війська: оприлюднена свіжа карта Міноборони УкраїниВідео

22:21

У СІЗО Луцька загадково померла жінка

22:17

Нацбанк приготував українцям "новорічний подарунок": з'являться нові монети

21:58

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

21:42

Помер відомий радянський актор

21:42

Кордон України та вихід військ з ОРДЛО: Єрмак сказав, що у "формулі Штайнмайєра" немає нічого поганогоВідео

20:56

Онколог-"морж" врятував дівчинку, яка провалилася під лід у КропивницькомуВідео

20:37

Дивовижні випадковості, грошова удача і успіх у справах: названі найщасливіші дні січня 2022

20:28

Моторошна знахідка в Одесі: діти натрапили на труп дівчинки

19:58

Сотні БТРів, самохідної артилерії, танків і засобів ППО: Росія посилює війська біля кордонів УкраїниВідео

19:55

Хто створив Росію та СРСР: Арестович відверто відповів на слова Путіна

19:40

Скромна чарівність неореалізму: рецензія на фільм "Матриця: Воскресіння"

Реклама
19:31

Чому Путін не дає гарантію, що не нападе на УкраїнуПогляд

19:18

Кривава аварія в Харкові: підлітка на Infiniti судитимуть за двома статтямиВідео

19:12

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

19:10

Втрати 2021: українські та зарубіжні зірки, яких не стало у цьому році

18:52

На Чернігівщині завідувач хірургічним відділенням збив людину та втікВідео

18:31

Діалог про плани України щодо Донбасу: у Зеленського оголосили про перемовини Києва з КремлемВідео

18:23

"З погрозами вимагають трудову": директор лікарні Миколаєва просить про допомогу

18:07

Китайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік ТиграВідео

17:52

З наступаючим Новим роком 2022 - картинки і привітання в прозі і віршах

17:28

На українців "повісять" податок на Google: посилки з eBay дорожчаютьВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти