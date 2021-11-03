"Отче наш" і скандал: антивакцинатори в Одесі провели молитву за "порятунок роду"

Антивакцинатори провели молитву під будівлею міськради / dumskaya.net

В Одесі противники вакцинації молилися за "порятунок роду" під будівлею міськради. Під час акції також прозвучали антисемітські заяви.

Кілька десятків противників вакцинації від COVID - 19 провели акцію, яку приурочили до сесії міськради, пише місцеве видання "Думская".

Учасники акції протестували проти "цифрового гетто" і навіть "тарифного геноциду", а захід завершився молитвою "Отче наш".

читайте такожПротест антивакцинаторів у Києві: проросійські провокатори дякують РФ і кричать про "один народ"Також протест ознаменувався скандалом. Як повідомила Об'єднана єврейська громада України, один з учасників акції виступив з антисемітськими заявами.

Він наполягав, що країна захоплена "сіоністською терористичною організацією, яка прислуговує світовій єврейській олігархії, яка поставила перед собою мету знищення цивілізації".

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В Об'єднаній єврейській громаді України мають намір звернеться із заявою в поліцію Одеси.

Раніше ми повідомляли, що під стінами Верховної Ради 3 листопада збиралися противники вакцинації проти COVID-19. Вони перекрили весь урядовий квартал, "щоб депутати йшли на роботу пішки та мокли". Київ потонув у пробках.

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