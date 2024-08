Відбили втрачені позиції: у ЗСУ є успіх на одному з напрямків Донеччини

Українським військовим вдалося повернути частину втрачених позицій біля Часового Яру, що у Донецькій області. Водночас, російські окупаційні війська заявляють про успіх, однак підтверджень цьому наразі немає.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ нещодавно відвоювали обмежені позиції біля Часового Яру. Зокрема геолокаційні кадри за 7 серпня вказують на просування українських військ через канал Сіверський Донець-Донбас.

Також ЗСУ вдалося відбити позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські 2, однак це сталося не впродовж останньої доби. Окрім цього бої тривають у східних мікрорайонах Новий та Жовтневий Часового Яру, на півночі від міста у лісовому масиві Орлово та на сході - біля Іванівського.

Ворог, в свою чергу, не припинив наземні атаки в напрямку Торецька. Однак жодних успіхів у армії країни-агресора РФ там не зафіксовано. Російські джерела заявили про просування у межах Нью-Йорка, захоплення майже усього населеного пункту та оточення там ЗСУ. Але в ISW стверджують, що ця інформація наразі не підтверджена.

Джерела РФ також стверджували про просування у напрямку Покровська. Аналітики Інституту вивчення війни наразі жодних підтверджених змін на лінії фронту не зафіксували.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.